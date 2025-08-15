Llegó Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009 de Radiohead, acá te contamos cuándo comprar el vinilo en México.

La banda Radiohead sorprendió con el lanzamiento de su álbum Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009.

¿Cuándo comprar en México el vinilo Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009 de Radiohead?

Radiohead publicó Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009, el álbum que ya se puede escuchar en formato digital.

La producción también estará disponible en vinilo y CD a partir del viernes 31 de octubre en México y a nivel internacional. Su precio será este:

Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009 Cyan LP: 686.64 pesos

Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009 Black LP: 635.75 pesos

Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009 CD: 330.47 pesos

Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009 en formato Digital 24 bit WAV: 228.71 pesos

Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009 (Especial)

Cualquiera de las versiones del nuevo disco de Radiohead se puede pre-ordenar en W.A.S.T.E, la tienda oficial de la banda de rock alternativo.

De igual manera, se espera que pueda comprarse en tiendas independientes, aunque solo el vinilo en color cian estará en W.A.S.T.E.

Hail to the Thief es el sexto álbum de Radiohead. Salió el 9 de junio de 2003 y se le considera uno de los mejores la banda británica.

Por ello, Radiohead presenta una recopilación de dicho disco con interpretaciones en vivo.

Radiohead presenta Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009

Radiohead sorprendió al anunciar Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009 en redes sociales.

El álbum presenta una recopilación de presentaciones en vivo de Radiohead en:

Londres

Ámsterdam

Buenos Aires

Dublín

Para presentar el disco, Thom Yorke- de 56 años de edad-dejó un mensaje en Instagram.

El cantante explicó que el álbum surgió mientras intentaba arreglos para la producción teatral de Shakespeare / Hail to Thief.

Donde solicitó escuchar algunas grabaciones en vivo y al revisar el material quedó sorprendido por la “energía que transmitía”.

Incluso Thom Yorke aseguró que terminar el disco Hail to the Thief fue muy difícil de terminar.

Por lo que el líder de Radiohead expresó que preparar el lanzamiento del Hail to Thief resultó “catártico” y mencionó que esperaba que los fans disfrutaran de él.