¡Es oficial! Megadeth anunció su último álbum y la gira de despedida luego de “40 años de metal” con un video hecho con inteligencia artificial.
Megadeth anuncia su retiro tras 40 años vigentes con un último álbum y gira de despedida
El 13 de agosto, Megadeth anunció “el final está cerca” con una imagen a través de sus redes sociales, pero pocos esperaban que la noticia se trata de su retiro.
Fue con un video hecho con inteligencia artificial que Megadeth anunció su retiro tras “40 años de metal”, explicando que tendrán una gran despedida.
Y es que Megadeth se retirará no sin antes sacar un último álbum de estudio, así como una gira final que se cree será anunciada a finales de 2025.
Se espera que el último álbum de Megadeth sea fascinante porque ellos mismos lo describen como “fuego” tras años de forjarse en el metal.
Asimismo, se dejó claro que la gira de despedida será a nivel mundial.
El último álbum de estudio de Megadeth fue en 2022 bajo el nombre de The Sick, the Dying… and the Dead! En esta fecha también fue su última gira.
El video de la despedida de Megadeth hecho con inteligencia artificial decepcionó a sus fans
Y es que más allá de que aparecieran a anunciar su último álbum y gira de despedida o bien, se hiciera algo clásico como el recuento de sus 40 años, hicieron uso de la inteligencia artificial.
Aludiendo al final de una era, Megadeth usó inteligencia artificial pero sus fans les hicieron saber que no les gustó cuestionando a qué se debía el uso de la tecnología para anunciar su retiro.
“No puedo creer que hayan usado IA para un anuncio así.
¿Por qué IA?
Al carajo el video con IA.
Demasiada IA".Usuarios de Instagram.