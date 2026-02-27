Feria de Puebla 2026: cartel oficial y fechas de los conciertos gratuitos

El Gobierno de Puebla reveló su cartel oficial y fechas de los conciertos gratuitos para su tradicional Feria de Puebla 2026.
Para esta edición la Feria de Puebla 2026 se encabezará con un cartel de artistas tanto internacionales como nacionales y para todos los gustos con su gran variedad de géneros musicales en los escenarios del Teatro del Pueblo y Palenque.
¿Cuándo y dónde es la Feria de Puebla 2026?
La Feria de Puebla 2026 tendrá como fechas y sede:
- Fechas: del 23 de abril al 10 de mayo de 2026
- Sede: Centro Expositor Puebla, dentro de la Plaza Cívica 5 de Mayo, en Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, México.
Además de los conciertos, la Feria de Puebla 2026 el evento incluye espectáculos culturales, gastronomía, exposiciones y actividades familiares.
Cartel oficial y fechas de los conciertos gratuitos del Teatro del Pueblo en la Feria de Puebla 2026
La Feria de Puebla 2026 tendrá un gran cartel de conciertos gratuitos para su escenario del Teatro del Pueblo en la Feria de Puebla 2026.
Conciertos que los fans podrán disfrutar solo con comprar su entrada general a la Feria de Puebla 2026 con costo de 50 pesos.
Con ello, el cartel y las fechas de los conciertos gratuitos del Teatro del Pueblo en la Feria de Puebla 2026 son:
- 23 de abril: Toto
- 24 de abril: Morat
- 25 de abril: Panteón Rococó
- 26 de abril: La Arrolladora Banda El Limón
- 27 de abril: Kevin Roldán
- 28 de abril: Lucha Libre
- 29 de abril: Matute
- 30 de abril: Alemán
- 01 de mayo: Pesado
- 02 de mayo: Ozuna
- 03 de mayo: Water Castle presenta a Calvin Harris
- 04 de mayo: Alameños de la Sierra
- 05 de mayo: Los Tigres del Norte
- 06 de mayo: Guerra de Sonoras
- 07 de mayo: Camila
- 08 de mayo: Banda Cuisillos
- 09 de mayo: Belinda
- 10 de mayo: Cristian Castro
Cartel oficial y fechas de los conciertos de Palenque en la Feria de Puebla 2026
La Feria de Puebla 2026 también tendrá el escenario del Palenque con una gran variedad de conciertos de regional mexicano y pop nacional.
Por lo que el cartel con fechas de los conciertos de Palenque en la Feria de Puebla 2026 son:
- 23 de abril: Banda El Recodo
- 24 y 25 de abril: Alejandro Fernández
- 26 de abril: María José
- 27 de abril: K-Paz de la Sierra y Banda Machos
- 28 de abril: Gerardo Ortiz
- 29 de abril: Yuridia
- 30 de abril: Emmanuel y Mijares
- 1 de mayo: Banda MS
- 2 de mayo: Daniel Boaventura
- 3 de mayo: Jorge Medina y Josi Cuén
- 4 de mayo: La Adictiva
- 5 de mayo: Artista sorpresa
- 6 de mayo: Grupo Firme
- 8 y 9 de mayo: Carin León
- 10 de mayo: La fiebre de los 90’s con JNS, Magneto, OV4 y Kabah
Para estos conciertos de Palenque en la Feria de Puebla 2026 aún no se han revelado los precios que tendrán los boletos, próximamente los organizadores los revelaran.