Feria de Puebla 2026: cartel oficial y fechas de los conciertos gratuitos

El Gobierno de Puebla reveló su cartel oficial y fechas de los conciertos gratuitos para su tradicional Feria de Puebla 2026.

Para esta edición la Feria de Puebla 2026 se encabezará con un cartel de artistas tanto internacionales como nacionales y para todos los gustos con su gran variedad de géneros musicales en los escenarios del Teatro del Pueblo y Palenque.

¿Cuándo y dónde es la Feria de Puebla 2026?

La Feria de Puebla 2026 tendrá como fechas y sede:

Fechas: del 23 de abril al 10 de mayo de 2026

Sede: Centro Expositor Puebla, dentro de la Plaza Cívica 5 de Mayo, en Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, México.

Además de los conciertos, la Feria de Puebla 2026 el evento incluye espectáculos culturales, gastronomía, exposiciones y actividades familiares.

Cartel oficial y fechas de los conciertos gratuitos del Teatro del Pueblo en la Feria de Puebla 2026

La Feria de Puebla 2026 tendrá un gran cartel de conciertos gratuitos para su escenario del Teatro del Pueblo en la Feria de Puebla 2026.

Conciertos que los fans podrán disfrutar solo con comprar su entrada general a la Feria de Puebla 2026 con costo de 50 pesos.

Con ello, el cartel y las fechas de los conciertos gratuitos del Teatro del Pueblo en la Feria de Puebla 2026 son:

23 de abril: Toto

24 de abril: Morat

25 de abril: Panteón Rococó

26 de abril: La Arrolladora Banda El Limón

27 de abril: Kevin Roldán

28 de abril: Lucha Libre

29 de abril: Matute

30 de abril: Alemán

01 de mayo: Pesado

02 de mayo: Ozuna

03 de mayo: Water Castle presenta a Calvin Harris

04 de mayo: Alameños de la Sierra

05 de mayo: Los Tigres del Norte

06 de mayo: Guerra de Sonoras

07 de mayo: Camila

08 de mayo: Banda Cuisillos

09 de mayo: Belinda

10 de mayo: Cristian Castro

Cartel oficial y fechas de los conciertos de Palenque en la Feria de Puebla 2026

La Feria de Puebla 2026 también tendrá el escenario del Palenque con una gran variedad de conciertos de regional mexicano y pop nacional.

Por lo que el cartel con fechas de los conciertos de Palenque en la Feria de Puebla 2026 son:

23 de abril: Banda El Recodo

24 y 25 de abril: Alejandro Fernández

26 de abril: María José

27 de abril: K-Paz de la Sierra y Banda Machos

28 de abril: Gerardo Ortiz

29 de abril: Yuridia

30 de abril: Emmanuel y Mijares

1 de mayo: Banda MS

2 de mayo: Daniel Boaventura

3 de mayo: Jorge Medina y Josi Cuén

4 de mayo: La Adictiva

5 de mayo: Artista sorpresa

6 de mayo: Grupo Firme

8 y 9 de mayo: Carin León

10 de mayo: La fiebre de los 90’s con JNS, Magneto, OV4 y Kabah

Para estos conciertos de Palenque en la Feria de Puebla 2026 aún no se han revelado los precios que tendrán los boletos, próximamente los organizadores los revelaran.