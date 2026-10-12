La banda mexicana Enjambre se presentará de forma gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México durante la segunda edición del Vitae Fest 2026.

El evento musical sin fines de lucro está programado para celebrarse el próximo domingo 8 de noviembre a partir de las 17:00 horas, buscando promover valores como la paz, la unidad y la esperanza.

Un cartel difundido en redes sociales sugiere la participación de otros artistas como Mau y Ricky, Banda Los Recoditos y Alexander Acha, aunque hasta el momento la agrupación zacatecana es la única que ha confirmado oficialmente su asistencia.

Esto es lo que se sabe sobre el concierto gratis de Enjambre en el Zócalo como parte del Vitae Fest 2026

Enjambre ofrecerá un concierto masivo y gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México como acto estelar del Vitae Fest 2026.

Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026.

Hora: El festival iniciará las 17:00 horas.

Lugar: Plaza de la Constitución (Zócalo capitalino), Centro Histórico de la CDMX.

Costo: Entrada libre y gratuita, por lo que no es necesario adquirir boletos.

Enjambre (Enjambre / Facebook)

El concierto aparece registrado en el calendario oficial de la gira Daños Luz Tour en la página web de Enjambre y en plataformas de música en vivo como Songkick.

Las puertas para la zona general abrirán desde las primeras horas de la tarde para facilitar un ingreso ordenado.

Debido al aforo masivo que se espera, se aconseja planificar la llegada con tiempo. Se sugiere vestir con ropa y calzado cómodos, además de llevar prendas abrigadoras debido a las bajas temperaturas de noviembre.

El Vitae Fest es organizado por Vitae Global Foundation, una fundación internacional sin fines de lucro enfocada en promover mensajes de paz, unidad, esperanza y reconciliación mediante la música y el arte.

Esta tocada marca el retorno de la banda originaria de Zacatecas al Zócalo después de 10 años, tras su presentación en la Semana de las Juventudes de 2016.

Además, llega poco después de haber registrado dos llenos absolutos (sold out) en el Estadio GNP Seguros.

¿Qué otros artistas se presentarían en el Vitae Fest 2026?

Además de Enjambre, el cartel anunciado para el Vitae Fest 2026 contempla a otros tres actos musicales de distintos géneros:

Banda Los Recoditos: Agrupación sinaloense referente del regional mexicano y la música de banda, conocida por éxitos como “Ando bien pedo” y “Mi último deseo”.

Mau y Ricky: Dúo venezolano de pop latino con toques urbanos, conformado por los hermanos Mauricio y Ricardo Montaner, populares por temas como “Desconocidos” y “La boca”.

Alexander Acha: Cantante y compositor mexicano de música pop y balada, reconocido por canciones como “Te amo” y “Amiga”.

Esta combinación busca ofrecer una cartelera ecléctica que reúna desde rock alternativo hasta pop y música norteña en la misma jornada.

La principal vía de acceso recomendada es la Línea 2 del Metro (estación Zócalo/Tenochtitlan). Es importante monitorear las cuentas oficiales de las autoridades locales para conocer posibles cierres viales o ajustes temporales en los accesos peatonales.