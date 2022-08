Pese a que está ausente en redes sociales, Yailin La Más Viral está en la mente de muchos por lo que acá te contamos quién es ella, la esposa de Anuel AA presuntamente embarazada de la que se divorciaría.

El nombre real de Yailin La Más Viral es Georgina Lulú Guillermo Díaz, ella nació un 4 de julio de 2002, por lo que actualmente tiene 20 años de edad.

La nacida en República Dominicana inició su carrera musical en 2019, año en que firmó con Amino Mundial Music.

Yailin La más Viral (@yailinlamasviralreal / Instagram)

Su primera canción fue “Quien me atraca a mí (remix)”, la cual se lanzó en agosto de 2020 resultando un gran hit musical por lo que la cantante rápidamente sumó seguidores.

Ese mismo año lanzó su pegajoso tema “Yo no me voy acostar” con Tokischa y La Perversa; no obstante, su paso a la fama se lo abrió TikTok. Yailin La Más Viral ganó popularidad internacional al lanzar por medio de la popular aplicación la canción “Chivikira” con El Villano RD.

Yailin La Más Viral y Anuel AA inician un romance

A principios de este 2022, Yailin La más Viral inició un romance con Anuel AA, mismo que generó molestia entre los fans de Karol G, quienes no podían creer que el cantante olvidara a ‘La bichota’.

Para callar bocas y dejar claro que el noviazgo no era una estrategia publicitaria, Anuel AA, de 29 años de edad, se borró el tatuaje que se hizo en honor a su exnovia Karol G, de 31 años de edad, y se tatúo el nombre de Georgina.

Karol G / Anuel AA y Yailin La Más Viral (Especial)

En junio pasado la pareja contrajo nupcias en una ceremonia intima a poco de que Yailin La más Viral confesará que deseaba tener un bebé al lado de su pareja por lo que estaba intentando embarazarse.

No obstante, se informó que Anuel AA se volverá a convertir en padre pero con otra mujer, alguien con quien tuvo un breve romance antes de Yailin La Más Viral.

La idea de que Anuel AA y Yailin La Más Viral formen una familia vuelve a tomar fuerza y es que ahora que la rapera cerró su Instagram, se cree que podría estar embarazada pero enojada con su pareja, de quien estaría contemplando divorciarse.