Los premios Billboard Latin Music Awards 2025 ya reveló su lista de nominados a lo mejor de los exponentes de la música latina.
Lista a los Billboard Latin Music Awards 2025 en la que el cantante puertorriqueño de 31 años de edad, Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny la encabeza tras arrasar con 27 nominaciones.
La entrega a los premios a lo mejor de la música latina, Billboard Latin Music Awards 2025 serán el próximo jueves 23 de octubre.
Esta es la lista de nominados a los Billboard Latin Music Awards 2025 con Bad Bunny y sus 27 nominaciones
A continuación te dejamos la lista completa de nominados a los Billboard Latin Music Awards 2025 con Bad Bunny y sus 27 nominaciones; estas son todas las categorías:
Artista del Año
- Bad Bunny
- Fuerza Regida
- Peso Pluma
- Rauw Alejandro
- Tito Double P
Artista del Año, Debut
- Aleman
- Clave Especial
- FloyyMenor
- Kapo
- Netón Vega
Gira del Año
- Aventura
- Chayanne
- Luis Miguel
- Rauw Alejandro
- Shakira
Artista Crossover del Año
- Ayra Starr
- benny blanco
- Bruno Mars
- ROSÉ
- Rvssian
- Ty Dolla $ign
Global 200 Artista Latino del Año
- Bad Bunny
- Fuerza Regida
- Karol G
- Netón Vega
- Tito Double P
Global 200 Canción Latina del Año
- Bad Bunny, “Baile Inolvidable
- Bad Bunny, “DTMF”
- Bad Bunny, “Nuevayol”
- Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”
- Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”
“Hot Latin Song” Canción del Año
- Bad Bunny, “Baile Inolvidable”
- Bad Bunny, “DTMF”
- Bad Bunny, “EOO”
- Bad Bunny, “Nuevayol”
- Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”
“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año
- Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”
- Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”
- Rauw Alejandro & Bad Bunny, “Qué Pasaría…”
- Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”
- Tito Double P & Peso Pluma, “Dos Días”
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino
- Bad Bunny
- Netón Vega
- Peso Pluma
- Rauw Alejandro
- Tito Double P
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina
- Karol G
- Selena Gomez
- Shakira
- Yailin La Más Viral
- Young Miko
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo
- Clave Especial
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Julión Álvarez y Su Norteño Banda
- The Marias
“Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año
- Double P
- Interscope Capitol Labels Group
- Rimas
- Sony Music Latin
- Warner Latina
Canción del Año, Latin Airplay
- Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”
- Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”
- Natti Natasha, “Desde Hoy”
- Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”
- Shakira, “Soltera”
Sello Discográfico del Año, Latin Airplay
- Interscope Capitol Labels Group
- Rimas
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Canción del Año, Ventas
- Bad Bunny, “Baile Inolvidable”
- Bad Bunny, “DTMF”
- Bad Bunny, “Nuevayol”
- Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”
- Xavi & Manuel Turizo, “En Privado”
Canción del Año, Streaming
- Bad Bunny, “Baile Inolvidable”
- Bad Bunny, “DTMF”
- Bad Bunny, “Nuevayol”
- Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”
- Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”
“Top Latin Album” del Año
- Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos
- Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte
- Peso Pluma, Éxodo
- Rauw Alejandro, Cosa Nuestra
- Tito Double P, Incómodo
“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino
- Bad Bunny
- Junior H
- Peso Pluma
- Rauw Alejandro
- Tito Double P
“Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina
- Becky G
- Cazzu
- Kali Uchis
- Karol G
- Shakira
“Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o Grupo
- Aventura
- Clave Especial
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Julión Álvarez y Su Norteño Banda
“Top Latin Albums” Sello Discográfico del Año
- Double P
- Interscope Capitol Labels Group
- Rimas
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
Artista “Latin Pop” del Año, Solista
- Danny Ocean
- Enrique Iglesias
- Kali Uchis
- Luis Fonsi
- Shakira
Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo
- Ha*Ash
- Jesse & Joy
- Maná
- Morat
- Sin Bandera
Canción “Latin Pop” del Año
- Danny Ocean & Kapo, “Imagínate”
- Maluma, “Cosas Pendientes”
- Rauw Alejandro, “Carita Linda”
- Selena Gomez, benny blanco & The Marias, “Ojos Tristes”
- Shakira, “Soltera”
“Latin Pop Airplay” Sello Discográfico del Año
- AP Global
- Interscope Capitol Labels Group
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Álbum “Latin Pop” del Año
- Cazzu, Latinaje
- Danny Ocean, Babylon Club
- Kapo, Por Si Alguien Nos Escucha
- Latin Mafia, Todos Los Días Todo El Día
- Quevedo, Buenas
“Latin Pop Albums” Sello Discográfico del Año
- Insterscope Capitol Labels Group
- Sony Music Latin
- Universal Music Enterprises
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Artista Tropical del Año, Solista
- Elvis Crespo
- Jerry Rivera
- Marc Anthony
- Prince Royce
- Romeo Santos
Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo
- Aventura
- Chino & Nacho
- Grupo Niche
- La Sonora Dinamita
- Monchy & Alexandra
Canción Tropical del Año
- Bad Bunny, “Baile Inolvidable”
- Grupo Frontera & Romeo Santos, “Ángel”
- Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”
- Rauw Alejandro, “Tú Con Él”
- Xavi & Manuel Turizo, “En Privado”
“Tropical Airplay” Sello Discográfico del Año
- Grupo Frontera
- Insterscope Capitol Labels Group
- Rimas
- Sony Music Latin
- Warner Latina
Álbum Tropical del Año
- Grupo Kual? Dinastía Pedraza, Los Reyes De La Cumbia Sonidera: En México
- Los Hermanos Rosario, Grandes Éxitos
- Natti Natasha, En Amargue
- Prince Royce, Eterno
- Rubby Pérez, Rubby Pérez ¡Grandes Éxitos!
“Tropical Albums” Sello Discográfico del Año
- Discos Fuentes
- Sony Music Latin
- The Orchard
- Universal Music Enterprises
- Universal Music Latin Entertainment
Artista Regional Mexicano del Año, Solista
- Ivan Cornejo
- Junior H
- Netón Vega
- Peso Pluma
- Tito Double P
Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo
- Clave Especial
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Julión Álvarez y Su Norteño Banda
- Los Tigres del Norte
Canción Regional Mexicana del Año
- Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”
- Fuerza Regida, “Por Esos Ojos”
- Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”
- Peso Pluma & Netón Vega, “La Patrulla”
- Tito Double P & Peso Pluma, “Dos Días”
“Regional Mexican Airplay” Sello Discográfico del Año
- Afinarte
- Azteca
- Socios
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
Álbum Regional Mexicano del Año
- Fuerza Regida, 111XPANTÍA
- Ivan Cornejo, Mirada
- Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte
- Peso Pluma, Éxodo
- Tito Double P, Incómodo
“Regional Mexican Albums” Sello Discográfico del Año
- Double P Records
- Interscope Capitol Labels Group
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista
- Bad Bunny
- Feid
- Kapo
- Karol G
- Rauw Alejandro
Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo
- Alexis & Fido
- Baby Rasta & Gringo
- J-King & Maximan
- Jowell & Randy
- Mambo Kingz
Canción “Latin Rhythm” del Año
- Bad Bunny, “DTMF”
- Bad Bunny, “EOO”
- Bad Bunny, “Nuevayol”
- Rauw Alejandro & Bad Bunny, “Qué Pasaría…”
- Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”
“Latin Rhythm Airplay” Sello Discográfico del Año
- Interscope Capitol Labels Group
- Rimas
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Álbum “Latin Rhythm” del Año
- Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos
- FloyyMenor, El Comienz
- Karol G, Tropicoqueta
- Omar Courtz, Primera Musa
- Rauw Alejandro, Cosa Nuestra
“Latin Rhythm Albums” Sello Discográfico del Año
Interscope Capitol Labels Group
- Rimas
- Sony Music Latin
- United Masters
- Universal Music Latin Entertainment
Compositor del Año
- Armenta
- Bad Bunny
- Jorsshh
- Netón Vega
- Roberto “La Paciencia”
Editorial del Año
- Downtown DMP Songs,BMI
- Josa Publishing,B
- Sony Latin Music Publishing,LLC,BMI
- Street Mob Publishing,BMI
- Warner-Tamerlane Publishing Corp,BMI
Corporación Editorial del Año
- Downtown Music Publishing
- Rimas Entertainment
- Sony Music Publishing
- Universal Music
- Warner Chappell Music
Productor del Año
- Ernesto “Neto” Fernández
- JOP
- MAG
- Roberto “La Paciencia”
- Tito Double P