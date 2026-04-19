El cantautor Joan Manuel Serrat elogió el desempeño de la presidenta Claudia Sheinbaum tras reunirse con ella en Barcelona, donde calificó su desempeño como “fantástico”.

“Es fantástico el trabajo que está haciendo”, declaró Serrat ante los medios, destacando la complejidad de la política mexicana y el esfuerzo de Sheinbaum por ejercerla “de la mejor forma posible”.

El encuentro, calificado por ambos como cordial y positivo, ocurrió durante la gira oficial por Barcelona, España de Claudia Sheinbaum.

Joan Manuel Saerrat destacó el esfuerzo de Sheinbaum por ejercer su rol como presidenta de México

Joan Manuel Serrat, ícono de la canción de autor, compartió sonrisas y palabras de reconocimiento con la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien cierra actividades en España con este respaldo de alto perfil.

Las declaraciones de Joan Manuel Serrat se dieron entre imágenes del encuentro y ante los medios locales, con sonrisas y un ambiente cordial durante la entrevista con el cantautor.

Esta reunión entre Joan Manuel Serrat y la presidenta Claudia Sheinbaum en Barcelona, España, refuerza la imagen internacional de la presidenta en su segundo año de gobierno en México.

Pues ha recibido elogios de figuras culturales globales como Joan Manuel Serrat y diversas figuras políticas en todo el mundo.