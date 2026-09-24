Visita del presidente de Corea del Sur a Palacio Nacional provoca reunión de fans de Stray Kids, quienes esperan que el grupo haga una aparición como la de BTS en mayo de 2026.

Durante la conferencia matutina del 24 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum habló de la visita de Lee Jae-Myung, presidente de Corea del Sur, y de una posible reunión con Stray Kids en Palacio Nacional.

Fans de Stray Kids se reúnen afuera de Palacio Nacional a la espera de ver al grupo

Aunque Claudia Sheinbaum expresó que analizará la posibilidad de un concierto gratuito de Stray Kids y se anunció una posible reunión con los integrantes del grupo en Palacioa Nacional.

Fans de Stray Kids se dieron cita afuera del balcón de Palacio Nacional con la ilusión de que el grupo haya sido invitado por la presidenta de México el jueves 24 de septiembre.

Las seguidoras del grupo surcoreano desean que los integrantes de Stray Kids salieran a saludarlas.

🔥 ¡Stray Kids llegarán a Palacio Nacional! 🏛️🇲🇽

La presidenta @Claudiashein confirmó que se reunirá con Stray Kids en Palacio Nacional, en el marco de la visita de Estado del presidente de Corea del Sur 🇰🇷, Lee Jae-myung



📌 La mandataria destacó la influencia que el K-pop ha… pic.twitter.com/VsfDP2jlEC — SDP Noticias (@sdpnoticias) September 24, 2026

Expresaron que se enteraron de una posible visita de Stray Kids por la mañanera y no perdían la esperanza de que los integrantes realmente salieran al balcón.

Stray Kids tendrán dos conciertos en el Estadio GNP Seguros el 25 y 26 de septiembre, pero ya no hay boletos disponibles.

A pesar de que Stary Kids no salió a saludar a sus fans como ellas esperaban, las jóvenes expresaron su admiración por la cultura de Corea del Sur y desearon que los integrantes del grupo tengan una buena estancia en México.

Claudia Sheinbaum anuncia que BTS estará en 2027 y celebra el concierto de Stray Kids

Durante la reunión de Claudia Sheinbaum con el presidente de Corea, Lee Jae-Myung, la mandataria habló de los dos conciertos que tendrá Stray Kids en la CDMX y anunció que BTS visitará México en 2027.

“El día de mañana se presentará el grupo Stray Kids en nuestro país y también esperamos la llegada de BTS a México nuevamente en el 2027″ Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum también anunció la creación de un centro cultural de K-Pop en México, con la intención de difundir la música y otras actividades artísticas.

Además, se espera la creación de un centro de cultura mexicana en Corea del Sur.