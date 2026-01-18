La exnovia de Christian Nodal de 27 años de edad, Lisa Fernanda Macías, se subió al trend de 2016 y compartió fotos de su etapa de enamorados en la preparatoria.

Lisa Fernanda Macías recordó que en 2016 era novia de Christian Nodal sin saber que con el tiempo se convertiría en famoso y habría mucha polémica a su alrededor.

Lisa Fernanda Macías revive su romance con Christian Nodal con el trend 2016

El trend 2016 para recordar qué es lo que pasaba en las vidas de las personas diez años atrás, revivió el primer amor que Christian Nodal tuvo en Caborca, Sonora.

El nombre de Lisa Fernanda Macías como una ex de Christian Nodal tomó revuelo cuando el cantante compartió en entrevista con Adela Micha la forma en que terminó con Cazzu e inició con Ángela Aguilar.

En aquel momento, Lisa Fernanda Macías compartió el modus operandi del cantante desde su juventud para terminar a sus novias, pues a ella le ocurrió.

Ahora, el nombre de la ex de Christian Nodal vuelve a salir a la luz debido a que decidió subirse al trend de 2016 compartiendo que hace diez años era novia del cantante.

Con fotografías que se tomaban en el salón de clases de la preparatoria, es que se ve a Lisa Fernanda Macías y a Christian Nodal muy enamorados.

Lisa Fernanda Macías y Christian Nodal. (Especial)

Lisa Fernanda Macías y Christian Nodal. (Especial)

Incluso, Lisa Fernanda Macías agregó algunos textos en donde muestra que actualmente se burla de lo que pasaba hace diez años por su mente.

Lisa Fernanda Macías y Christian Nodal. (Especial)