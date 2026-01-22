Por medio de un comunicado se anunció que el concierto de Christian Nodal en la Plaza de Toros México será adelantado.

La cita entre el cantante de regional mexicano y sus fanáticos está programada para el próximo vernes 29 de mayo de 2026 y junto con el anuncio se revelaron detalles para la venta de boletos.

Concierto de Christian Nodal: preventa de boletos para la Plaza de Toros México

La venta y preventa de boletos para el concierto de Christian Nodal se hará por medio de funticket.mx en las próximas fechas:

Preventa especial: viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de enero

Venta general: lunes 26 de enero a las 11:00 a.m.

Cabe destacar que para compras a meses sin intereses será válida cualquier tarjeta de crédito.

Concierto de Christian Nodal adelanta en la Plaza de Toros México (Instagram )

En un inicio el concierto de Christian Nodal estaba programado apra el sábado 30 de mayo.

Desde las redes oficiales de Funticket se ha confirmado que los boletos adquiridos para el día 30 serán válidos para la nueva fecha adelantada.

Precio de los boletos para concierto de Christian Nodal en la Plaza de Toros México

En la página web de Funticket ya se encuentran disponibles los rangos de precios para el concierto de Christian Nodal en la Plaza de Toros México:

VIP - 4,590.00 pesos

Barrera - 3,390.00 pesos

Primer Tendido - 2,390.00 pesos

Palco - 1,490.00 pesos

Segundo Tendido - 1,490.00 pesos

Lumbrera - 890.00 pesos

General - 590.00 pesos

De acuerdo con la boletera para el evento, estos precios no incluyen los cargos por servicio.