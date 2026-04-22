Coachella 2026 enfrenta sanciones económicas por un total de 44 mil dólares (más de 762 mil pesos mexicanos) luego de que las presentaciones de Justin Bieber y el DJ Anyma se extendieran más allá del horario permitido en Indio, California.

Las multas, aplicadas durante el segundo fin de semana del festival Coachella 2026, se destinarán a financiar servicios públicos como policía y bomberos.

No es la primera vez que el festival Coachella recibe penalizaciones, pues en ediciones anteriores también acumuló cargos por incumplir el toque de queda.

Coachella 2026 suma multas por 44 mil dólares con Justin Bieber implicado (@lilbieber / Instagram )

Por esta razón Coachella 2026 suma multas por 44 mil dólares

De acuerdo con TMZ, las autoridades locales aplicaron sanciones económicas por un total de 44,000 dólares al festival Coachella 2026 tras el incumplimiento de los horarios de cierre en Indio, California.

El primer fin de semana del festival (del 10 al 12 de abril) se cumplió al pie de la letra, pero el segundo (17 al 19 de abril) generó las sanciones por incumplir el toque de queda.

Esto luego de que sus presentaciones del segundo fin de semana se excedieron del estricto horario de finalización establecido por las autoridades locales:

El set de DJ Anyma generó un cargo de 24,000 dólares por nueve minutos adicionales el viernes 17 de abril

por nueve minutos adicionales el viernes 17 de abril Mientras que la actuación de Justin Bieber sumó 20,000 dólares por solo dos minutos de retraso el sábado 18 de abril

Por lo que Goldenvoice deberá pagar 44 mil dólares.

El acuerdo entre los organizadores Goldenvoice y la ciudad de Indio, California establece que las presentaciones deben terminar a la 1:00 de la madrugada los viernes y sábados, y a medianoche los domingos.

Esto como parte de las medidas para evitar afectaciones a los residentes cercanos por ruido y orden público.

Cualquier minuto extra tiene un costo elevado que va directo al fondo general de la ciudad para cubrir servicios de policía, bomberos y el impacto acústico en los residentes de la zona.

No es la primera vez que el festival Coachella suma multas

No es la primera vez que el festival Coachella recibe multas por exceder el estricto horario de finalización:

En 2025 fue multado con 20 mil dólares tras exceder el horario por solo tres minutos.

En 2024, la penalización fue de aproximadamente 28 mil dólares debido a una presentación que se extendió 13 minutos.

En 2023 fue multado con 117 mil dólares tras varios shows que terminaron hasta 25 minutos tarde.

Cabe recordar que el festival Coachella es uno de los más importantes a nivel mundial y se realiza desde 1999 en el Empire Polo Club de Indio, California.

Cada año se celebra durante dos fines de semana completos en abril, con presentaciones en múltiples escenarios.

El festival Coachella es uno de los más esperados debido a los artistas de talla mundial que participan.