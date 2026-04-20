Hasta hace unas horas y tras su participación en Coachella 2026, Madonna se sentía la mujer más afortunada del mundo, sentimiento que se extinguió.

A través de sus historias de Instagram, Madonna -de 67 años- está expresando su enojo y frustración debido a que el vestuario que usó en Coachella 2026, desapareció.

Cabe señalar que durante el segundo fin de semana del festival musical, la cantante se reunió en el escenario con Sabrina Carpenter, de 26 años de edad.

La dupla interpretó los temas: Vogue y Like a Prayer.

Para tan importante ocasión, la Reina del pop volvió a utilizar el vestuario con el que se presentó en Coachella en 2006 .

¿Qué le robaron a Madonna en Coachella 2026?

Madonna agradeció a sus seguidores por su regreso a Coachella y enseguida enlistó lo que le fue robado:

Una chaqueta

Un corsé

Un vestido

Prendas vintage

Calzado

Accesorios

“¡Fue emocionante volver a los orígenes de Confessions II! Este momento de cierre de ciclo fue diferente hasta que descubrí que las prendas vintage que usé habían desaparecido: mi vestuario, que había sacado de mis archivos personales: la chaqueta, el corsé, el vestido y todas las demás prendas” Madonna

Madonna publica imágenes del vestuario que le fue robado (@madonna / Instagram)

Madonna ofrece recompensa para recuperar sus pertenencias

Madonna hace hincapié, el vestuario que le robaron es parte de su historia. No se trata de simples accesorios o prendas, son parte de una época que atesora.

Por lo que espera y reza para que un alma caritativa se lo devuelva. La prioridad de Madonna es recuperar sus pertenencias antes que dar con el culpable.

Por ello, ofrece una recompensa cuya cantidad no se ha revelado. Para contactarla, comparte un correo electrónico.

“Espero y rezo para que alguna alma caritativa encuentre estos artículos y se ponga en contacto con mi equipo. Ofrezco una recompensa por su regreso sano y salvo. Gracias de todo corazón.“ Madonna