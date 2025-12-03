Paulina Rubio -de 54 años de edad- está en crisis y perdió su casa por una deuda hipotecaria.

Maxine Woodside -de 77 años de edad- reveló que Paulina Rubio atraviesa por una crisis económica relacionada con sus problemas legales.

Paulina Rubio fue desalojada de su casa en Miami por no pagar la hipoteca

Supuestamente, Paulina Rubio tuvo que desalojar su casa en Miami debido a que no pagó la hipoteca.

La cantante habría solicitado un préstamo al banco y dejó su casa como garantía,

Este dinero lo usó para costear los pleitos legales con sus exparejas, Nicolás Vallejo y Gerardo Bazúa.

Maxime Woodisde explicó que Paulina Rubio recurrió a varios abogados para defender la custodia de sus hijos, por lo que los gasto legales se fueron incrementando.

Al final, Paulina Rubio no pagó el préstamo que solicitó al banco y terminaron desalojándola de su casa.

Hasta el momento, Paulina Rubio no se ha pronunciado por esta información, pero ya enfrentaba problemas legales tras rentar una casa.

Paulina Rubio ya enfrenta problemas legales por una casa

En octubre de 2025 trascendió que Paulina Rubio había sido demanda por no pagar la renta de una casa que habitó.

El demandante acusaba a Paulina Rubio de deberle un millón 200 mil pesos, el equivalente a dos meses de renta.

Además, acusaron a Paulina Rubio de causar daños en la casa y le exigieron 100 mil pesos para la reparación de la casa.

Por si fuera poco, en mayo de 2025 acusaron a Paulina Rubio de maltratar a su hijo, además de que lleva años peleando la custodia de sus hijos.

Asimismo, la cantante se ha tenido que defender legalmente de señalamientos de descuido de sus hijos.

Paulina Rubio no ha hablado de las demandas en su contra o la situación legal que vive con los padres de sus hijos.