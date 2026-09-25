El video de Peso Pluma y Polymarket que desató teorías sobre un nuevo disco

La estrella de los corridos tumbados, Peso Pluma, ha generado un gran revuelo tras protagonizar un anuncio publicitario para la plataforma de predicciones Polymarket.

Tras más de dos años sin lanzar un nuevo álbum de estudio, seguidores de Peso Pluma han analizado minuciosamente el video comercial, interpretando diversos elementos visuales como posibles pistas sobre su esperado próximo disco.

Entre las teorías más destacadas se encuentran rumores sobre colaboraciones con figuras como Natanael Cano y el creador de contenido TheGrefg.

¿Cuáles son las pistas que seguidores de Peso Pluma han señalado tras campaña con Polymarket?

Aunque Peso Pluma no ha lanzado un álbum de estudio desde el estreno de Éxodo en 2024, el comercial publicitario de Polymarket desató teorías por el rumbo de su carrera musical en los corridos tumbados.

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Los fanáticos de Peso Pluma analizaron diversos números, personajes y elementos visuales en redes sociales para plantear diferentes teorías sobre un nuevo álbum.

Se especula que el nuevo proyecto podría titularse Levítico y retomar sonidos de géneros urbanos como el trap y el hip hop .

Varios seguidores interpretaron ciertos elementos como una señal de que el próximo proyecto podría incluir 26 canciones o que el artista podría estar preparando dos álbumes.

La aparición del número 13 y de este personaje en el comercial desató la especulación sobre una posible indirecta o colaboración con Natanael Cano.

Algunos usuarios asociaron la aparición del número 19 con una supuesta colaboración con el streamer español TheGrefg.

Se teoriza que este nuevo trabajo podría explorar más a fondo los sonidos urbanos que el cantante ya había abordado en la segunda parte de su álbum ÉXODO.

Ninguna de estas interpretaciones o colaboraciones ha sido confirmada oficialmente por los artistas involucrados, por lo que por el momento se mantienen como teorías de los fans.

¿Cómo es el video de Peso Pluma con Polymarket?

El comercial publicitario de Polymarket con Peso Pluma combina la cultura urbana y la afición futbolística.

El spot está ambientado en el entorno cotidiano de una barbería, donde Peso Pluma aparece platicando con su barbero mientras observan en una televisión análoga un partido de la Liga MX entre Atlas y Club León.

En medio de la conversación, el cantante utiliza la aplicación de Polymarket para realizar una predicción en tiempo real y celebra el gol decisivo de la jugada, mostrando de manera sencilla cómo se participa en los pronósticos deportivos en vivo.

Como parte de la estrategia para atraer a nuevos usuarios, la campaña promociona el código PESO50, el cual otorga crédito de bonificación dentro de la aplicación para el mercado estadounidense.

Polymarket busca utilizar la figura de Peso Pluma y la popularidad del futbol mexicano para acercar el concepto de las plataformas de predicción a audiencias jóvenes e hispanas.