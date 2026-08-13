Peso Pluma se convirtió en la cara de una colaboración entre Taco Bell y Tajín por la promoción del nuevo menú, que combina lo mejor del chile y limón en productos de la cadena de restaurantes.

De acuerdo con la campaña, fans del cantante y usuarios de la cadena podrán conseguir uno de los 400 sets de accesorios de edición limitada a través de los Tuesday Drops de la app.

Colaboración de Peso Pluma con Taco Bell y Tajín (Instagram | @pesopluma)

Cabe destacar que no hay sucursales de Taco Bell en México, por lo que el menú y los productos exclusivos de la colaboración con Tajín solo estarán disponibles en Estados Unidos.

Artículos coleccionables de Peso Pluma por colaboración de Taco Bell con Tajín

El set por la triple colaboración entre Peso Pluma, Taco Bell y Tajín incluirá accesorios exclusivos como:

Portabotellas Tajín tejido a mano

Minibolsa de Taco Bell

Dije en forma de corazón con el logotipo oficial del cantante

Con esta nueva campaña a nivel internacional, Peso Pluma continúa expandiendo su imagen más allá de la música y los corridos tumbados.

Colaboración de Peso Pluma con Taco Bell y Tajín (Instagram | @pesopluma)

El menú de Taco Bell inspirado en los sabores de Tajín llegará por tiempo limitado y promete conquistar en Estados Unidos con sabores típicos y tradicionales de México.

En el anuncio por la colaboración, la cadena de restaurantes destacó que el propósito es celebrar la pasión que combina sabores intensos como lo son el chile y el limón.

El menú estará conformado por tres productos principales:

Tajín Taco: tortilla crujiente sazonada con Tajín, rellena de carne de res, salsa Spicy Ranch, lechuga, queso rallado y salsa de mango

Tajín Cheesy Gordita Crunch: tortilla de harina suave con mezcla de quesos derretidos que envuelve al taco crujiente sazonado con Tajín

Tajín Pineapple Strawberry Freeze: bebida congelada que mezcla los sabores tropicales de la piña y el jarabe de fresa con el toque de Tajín