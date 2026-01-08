Edén Muñoz regresa a su natal Los Mochis, en Sinaloa, con un concierto programado para mediados de este 2026.

El cantante de regional mexicano confrimó todos los detalles vía redes sociales de lo que promnete ser una presetación especial con el público que lo vió nacer.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Edén Muñoz en Los Mochi?

“Nos vemos en mi tierra natal Los Mochis“, escribió el exintegrante de Calibre 50 para invitar a su próximo concierto en Sinaloa:

Fecha: sábado 9 de mayo

Lugar: Estadio Chevron

Preventa y venta general de boletos para Edén Muñoz en Los Mochis

De acuerdo con la publicación de Edén Muñoz, la venta de boletos comenzará el próximo jueves 15 de enero.

Sin embargo, se desconocen los precios oficiales de los boletos.

Los fans podrán comprar sus entradas por medio de la página oficial de boletocentro.com.mx o en el punto de venta FIVE Brothers Casa de Eventos.

Este último se ubica en Ave Alvaro Obregon entre Blvd Canuto Ibarra e Ingenio Primavera, Jardines del Sol, 81245 Los Mochis, Sin.

Más conciertos de Edén Muñoz en México para este 2026

Edén Moñoz no solo alista parada en su natal Los Mochis, pues el cantante cuenta con varias fechas de concierto confirmadas para el resto de México este 2026:

2 de Febrero: Palenque León, León, Guanajuato

3 de Febrero: Palenque León, León, Guanajuato

7 de Febrero: Pachuca, Hidalgo

12 de Febrero: Carnaval Mazatlán, Mazatlán, Sinaloa

14 de Febrero: Torreón, Coahuila

6 de Marzo: Monterrey, Nuevo León

7 de Marzo: Monterrey, Nuevo León

14 de Marzo: Colima

17 de Octubre:Plaza de Toros México, Ciudad de México