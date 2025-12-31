La cantante japonesa del J-Rock, Anna Tsuchiya llegará en concierto que promete para México en 2026.

Concierto de Anna Tsuchiya en México 2026 del cual ya les tenemos los detalles fechas, boletos y demás que necesitas saber para su concierto:

Fecha: Martes 7 de abril de 2026 Sede: La Maraka Hora: 8:30 de la noche en punto Boletera: Paslinne Precio de boletos:

Pista: 900 pesos

Paquete VIP: 3 mil pesos incluye póster autografiado, meet&greet individual, entrada anticipada al recinto y, el boleto de acceso.

Anna Tsuchiya en México 2026: fechas y boletos para su concierto (Anna Tsuchiya)

Anna Tsuchiya trae su World Tour 2026 Blvck Phoenix México 2026

La agenda de conciertos en México 2026 suma la presentación en concierto de Anna Tsuchiya.

Esto como parte de la gira de concierto World Tour 2026 Blvck Phoenix México 2026 Anna Tsuchiya.

Concierto de Anna Tsuchiya que promete tener en vivo lo mejor de su música que fusiona el rock, punk y pop.

Recuerda que La Maraka es el recinto para ver a la cantante japonesa Anna Tsuchiya ubicado en la calle de C. Mitla 410 en la colonia Narvarte Poniente de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, CDMX.

La venta de boletos para el concierto de Anna Tsuchiya ya esta disponible tanto en línea por Passline con en las taquillas de La Maraka.