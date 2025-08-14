Silvana Estrada estrenó el video oficial de su nueva canción Dime en YouTube.

Silvana Estrada -de 28 años de edad- presenta Dime, el tercer sencillo de su próximo álbum Vendrán Suaves Lluvias, disponible el 17 de octubre de 2025.

Letra completa de Dime de Silvana Estrada, canción en YouTube

Esta es la letra completa de Dime de Silvana, nueva canción de la cantautora mexicana:

Dime si te vas o si te quedas

Dime si es de veras esta vez

Dime qué vamos a hacer ahora

Falsos simulacros en la piel

Cuál era la idea de aventarte sin dejarte caer

Qué manera tan desoladora de querer

Cómo puede ser tu amor a media

Píldora y enfermedad también

Cómo puede ser tan largo el duelo

De lo que nunca pudimos ser

Cuál era la idea de aventarte sin dejarte caer

Qué manera tan desoladora de querer

Por todas las flores que arrancaste

Y todos los versos por salvar

Déjame al menos alejarme

Que yo te quiero y te quiero olvidar

Que yo te quiero y te quiero olvidar

Significado de Dime, nuevo sencillo de Silvana Estrada en YouTube

Dime, la nueva canción de Silvana Estrada en YouTube, explora una letra profunda sobre el sufrimiento y la desilusión del amor.

El tema, que es una balada nostálgica, expresa una carga emocional al hablar de un amor a medias y el duelo de dejar ir.

Silvana Estrada, famosa por su sinceridad en las letras, nos incita a reflexionar sobre los vínculos amorosos que están rodeados de dudas y decepciones.

La cantante no solo aborda la dualidad del amor, sino que también utiliza metáforas para describir un amor que no se concreta.

Silvana Estrada en Teatro Metropólitan (Instagram silvanaestradab / Instagram silvanaestradab)

Video oficial de Dime en YouTube, nueva canción de Silvana Estrada

Silvana Estrada emocionó a sus fans con el estreno del video oficial de Dime en YouTube.

El video de Silvana Estrada presenta un escenario minimalista rodeado de sillas y acompañada de cuatro bailarinas.

Y rinde homenaje a la obra Rosas danst Rosas, un espectáculo de danza contemporánea de la coreógrafa Anne Teresa de Keersmaeker.