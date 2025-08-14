Te decimos de qué trata y dónde ver Rosas danst Rosas, el musical que inspiró a Silvana Estrada, de 28 años de edad.

El reciente video “Dime” de Silvana Estada, que ya puede verse en YouTube, rinde homenaje a la obra Rosas danst Rosas.

¿De qué trata Rosas danst Rosas, el musical que inspiró a Silvana Estrada?

Rosas danst Rosas es una obra de danza contemporánea de la coreógrafa Anne Teresa de Keersmaeker, de 65 años de edad.

Se trata de una pieza minimalista con música repetitiva de Thierry De Mey y Peter Vermeersch, donde cuatro bailarinas danzan sin parar.

Rosas danst Rosas (Captura de video)

Estrenada en mayo de 1983 en el Théâtre de la Balsamine de Bruselas, Rosas danst Rosas significó la tercera obra de Anne Teresa de Keersmaeker.

Cabe mencionar que Rosas danst Rosas se divide en cuatro partes, siguiendo las fases del día.

El primer movimiento es la noche, el segundo la mañana y el tercero representa la tarde. En el cuarto, los bailarines experimentan un frenesí.

Tanto el agotamiento como la perseverancia en la danza generan un ambiente de tensión emocional.

A partir de su obra, Keersmaeker fundó el equipo de danza Rosas con el que se ha consolidado en como un referente de la danza contemporánea.

Para 1997, se estrenaría la adaptación cinematográfica de Rosas danst Rosas dirigida por Thierry De May.

Dicha película musical de 57 minutos de duración es una versión más corta con respecto al espectáculo de 1983.

La cinta usó montajes intercalados y un elenco de cuatro bailarinas de 1995 y 1996 de Rosas .

Además de que incluyó a otros artistas que han sido parte de la mítica pieza.

En el video “Dime” de Silvana Estrada se aprecia una estética y una coreografía similares a Rosas danst Rosas.

¿Dónde ver Rosas danst Rosas, el musical que inspiró a Silvana Estrada?

En la actualidad, la película Rosas danst Rosas de 1997 no se encuentra disponible para verse en plataformas de streaming.

Para disfrutar de la obra Rosas danst Rosas, aún se puede ver el show de la compañía de Anne Teresa de Keersmaeker.

Rosas sigue presentándose en teatros y festivales; de hecho, a inicios del 2026, el show se presentará en algunos países de Europa como:

Bélgica

Francia

Países Bajos