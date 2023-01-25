La cantante y compositora mexicana Silvana Estrada sigue viviendo en duelo por el músico Jorge Tirado, su amigo asesinado en la colonia Roma, de la Ciudad de México, el pasado mes de diciembre.
Sin embargo, Silvana Estrada, quien el pasado mes de noviembre fue reconocida con el Grammy Latino a Mejor Artista Nueva, parece estar hallando consuelo ante la pérdida de Jorge Tirado, a quien consideraba su hermano elegido.
Así lo mostró Silvana Estrada a través de un emotivo mensaje que le dedicó a Jorge Tirado en redes sociales, a más de un mes de la terrible tragedia en la que además de él, fue asesinado su hermano Andrés Tirado y su tio José González
Silvana Estrada narra su “reencuentro” con Jorge Tirado: “Te vi tranquilo... y respiré aliviada”
Tras varias semanas en silencio respecto al asesinato de Jorge Tirado, Silvana Estrada compartió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje dirigido a su amigo, luego de “reencontrarse” con él en la naturaleza.
Silvana Estrada relató que sintió a su amigo tranquilo y envuelto en los amores que sembró durante su paso por este mundo, lo que le dio paz tras días de profundo dolor por su pérdida.
“Hoy salió el sol en mi pueblo y supe que llegaste por fin a donde sea que llegan las almas buenas.Te vi tranquilo en el agua del río, sereno en el suspiro del invierno que mueve las flores silvestres. Te vi volando, envuelto en los amores que sembraste y respiré aliviada”Silvana Estrada
Silvana Estrada continuó el relato de su “reencuentro” con Jorge Tirado, expresando el profundo amor que siente por él y todo lo que lo extraña.
“Me moví muy lento como si no quisiera distraerte de tus virtudes y me deslicé bajo el amanecer para sentir tu risa tibia. Me quedé un ratito así, sin moverme, tratando de decirte todo lo que te quiero y cuánto pero cuánto me haces falta. Bien sé que me escuchas, que me quedan tus palabras para buscar tus respuestas”Silvana Estrada
Silvana Estrada cerró su mensaje, mostrándose resignada ante la muerte de Jorge Tirado y mencionando las cosas que le quedan para recordarlo el resto de su vida.
“Que de ahora en adelante tenemos la luz del sol para consolarnos la sonrisa, para seguir queriéndonos, para recordarte siempre. Te amo, Jorge. Te extraño más que a nada en el mundo”Silvana Estrada
La publicación estuvo acompañada por una foto en la que aparece Silvana Estrada abrazando tiernamente a Jorge Tirado.
Silvana Estrada recibe mensajes de apoyo ante la pérdida de Jorge Tirado
Los seguidores de Silvana Estrada reaccionaron a la publicación, escribiéndole buenos deseos y palabras de aliento para seguir sobrellevando su duelo.
“Abrazo que acompañe tanto inmenso dolor e injusticia de quienes nos han arrancado la vida como un suspiro.Deseo que tus letras encuentren pronto consuelo y resignación. Abrazo”; “Ánimo Silvana. Te mando mucho ánimo”, escribieron algunos de sus fans.
Tras ganar el Grammy Latino 2022 como la Mejor Artista Nueva, Silvana Estrada se prepara para viajar a España, donde participará en el Festival Mar Adentro, el 23 de junio.