La cantante y compositora mexicana Silvana Estrada sigue viviendo en duelo por el músico Jorge Tirado, su amigo asesinado en la colonia Roma, de la Ciudad de México, el pasado mes de diciembre.

Sin embargo, Silvana Estrada, quien el pasado mes de noviembre fue reconocida con el Grammy Latino a Mejor Artista Nueva, parece estar hallando consuelo ante la pérdida de Jorge Tirado, a quien consideraba su hermano elegido.

Así lo mostró Silvana Estrada a través de un emotivo mensaje que le dedicó a Jorge Tirado en redes sociales, a más de un mes de la terrible tragedia en la que además de él, fue asesinado su hermano Andrés Tirado y su tio José González

Tras varias semanas en silencio respecto al asesinato de Jorge Tirado, Silvana Estrada compartió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje dirigido a su amigo, luego de “reencontrarse” con él en la naturaleza.

Silvana Estrada relató que sintió a su amigo tranquilo y envuelto en los amores que sembró durante su paso por este mundo, lo que le dio paz tras días de profundo dolor por su pérdida.

Silvana Estrada continuó el relato de su “reencuentro” con Jorge Tirado, expresando el profundo amor que siente por él y todo lo que lo extraña.

“Me moví muy lento como si no quisiera distraerte de tus virtudes y me deslicé bajo el amanecer para sentir tu risa tibia. Me quedé un ratito así, sin moverme, tratando de decirte todo lo que te quiero y cuánto pero cuánto me haces falta. Bien sé que me escuchas, que me quedan tus palabras para buscar tus respuestas”

Silvana Estrada