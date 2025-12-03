El Recap de YouTube 2025 ya salió, por lo que te damos la guía paso a paso para que puedas visualizar el resumen de tus podcast, búsquedas, canciones, videos y artistas que más escuchaste en el año.

Así puedes tu Recap de YouTube 2025 paso a paso

A través de su plataforma, ha salido el Recap de YouTube 2025 en donde ya puedes ver el resumen de tu actividad en la plataforma como canciones del año, canales, videos, artistas o creadores de contenido que más has visto y seguido en el año.

Pero ¿cómo puedes ver el Recap de YouTube 2025? Te damos la guía paso a paso para sacar el tuyo:

Inicia sesión en tu cuenta de YouTube

Ve a la pestaña “Tú” en la app de YouTube o ve a youtube.com/recap desde la computadora

Saldrán hasta 12 tarjetas de tu Recap de YouTube 2025

¡Listo! Podrás visualizar tu Recap de YouTube 2025 de todo lo que viste en el año en la plataforma de videos

Recap de YouTube 2025 (YouTube)

El Recap de YouTube 2025 destaca los intereses que tuviste a lo largo del año, búsquedas y exploraciones que has hecho en los diferentes canales, hábitos de visualización e incluso tu personalidad con base en los videos que te gustaron en el año.

Además, como se dijo, si escuchaste música en el año, el Recap de YouTube 2025 lo mostrará con los artistas y canciones que más reproduciste, y puedes sacarlo de la siguiente manera:

En Recap de YouTube 2025 ve a la opción “explorar en detalle”

Te saldrán los principales géneros, podcast y resumen de tu música más escuchada en 2025