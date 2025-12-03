YouTube ha revelado en su Recap 2025, las 10 canciones más escuchadas y entre ellas se coló un corrido tumbado: El Mayor de los Ranas de Víctor Valverde y Jr Torres.

El Mayor de las Ranas de Víctor Valverde y Jr Torres está entre las 10 canciones más escuchadas de YouTube en 2025

YouTube ha lanzado los resultados de su plataforma en cuanto a las búsquedas y tendencias de este 2025, revelando entre muchas cosas, las 10 canciones más escuchadas y entre ellas se coló un corrido tumbado.

El Mayor de las Ranas es la canción que se ubica en el puesto número 6 del top 10 de las canciones más escuchadas en YouTube en 2025, del artista mexicano Víctor Valverde en colaboración con Jr Torres.

La canción de Víctor Valverde se popularizó en redes sociales como TikTok e Instagram, lo cual le dio visibilidad en YouTube este 2025 pese a que en YouTube se estrenó el pasado 13 de septiembre del 2024.

Esto refleja la tendencia en YouTube en 2025 de las búsquedas en cuanto a propuestas y variedad musical de los ritmos y sonidos latinos; en este caso de los corridos tumbados como El Mayor de las Ranas.

Es por eso que la lista de las 10 canciones más escuchadas en YouTube en 2025, incluyendo el corrido tumbado del artista mexicano, se colocan de la siguiente manera:

Bruno Mars & Lady Gaga – Die With a Smile ROSÉ & Bruno Mars – APT. HUNTR/X – Golden Saja Boys – Soda Pop Saja Boys – Your Idol Victor Valverde & Jr Torres – El Mayor de los Ranas HUNTR/X – How It’s Done Alex Warren – Ordinary Kendrick Lamar & SZA – Luther Kendrick Lamar – tv off

Actualmente, Víctor Valverde cuenta con más de 15 millones de likes en TikTok y 10.6 millones de oyentes mensuales en Spotify; en YouTube, El Mayor de las Ranas actualmente cuenta con 474 millones 649 mil 125 reproducciones desde su lanzamiento.