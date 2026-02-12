David Bisbal confirmó el 10 de febrero la muerte de su padre, el excampeón de boxeo José Bisbal Carrillo, quien padecía Alzheimer.

El cantante compartió un conmovedor mensaje en redes sociales para despedirse de su padre.

¿De qué murió José Bisbal? Padre del cantante David Bisbal

David Bisbal compartió 4 fotos y un amoroso mensaje en Instagram para confirmar la muerte de José Bisbal.

“Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo”, escribió David Bisbal.

David Bisbal no especificó la causa de muerte de su padre, pero se sabe que padecía Alzheimer y la enfermedad empeoró en 2023, porque ya no reconocía a su familia.

David Bisbal compartió un mensaje de despida para su padre, José Bisbal (Instagram/@davidbisbal)

José Bisbal tenía 84 años de edad y murió en Almería, España, rodeado por su familia.

El cantante agradeció el apoyo de sus fans y los mensajes de aliento tras la muerte de su padre.

David Bisbal agradece los mensajes de apoyo que ha recibido tras la muerte de su padre (Instagram/@davidbisbal)

El papá de David Bisbal fue campeón de boxeo en España

David Bisbal siempre ha destacado la carrera de su padre José Bisbal, quien fue el primer boxeador nacido en Almería en ser campeón de España.

José Bisbal se ostentó como campeón en boxeo en España en 7 ocasiones; tuvo 49 victorias, 35 derrotas y nueve empates.

El padre de David Bisbal también fue de los pioneros en participar en peleas internacionales de box.

David Bisbal celebró el último cumpleaños de su padre el pasado 1 de diciembre, con un mensaje donde destacó su perseverancia y disciplina.

El cantante también expresó que extrañaba hablar con él, pues el Alzheimer había provocado que se olvidara de él y sus hermanos.

David Bisbal reveló en el programa El Hormiguero, que su padre ya no recordaba a su familia, pero sí su época como boxeador.