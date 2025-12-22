El 22 de diciembre de 2025 se dio a conoce que el compositor, cantante y guitarrista británico Chris Rea murió a los 74 años de edad. Es el autor del éxito navideño “Driving Home for Christmas”.
“Con inmensa tristeza anunciamos la muerte de nuestro querido Chris. Falleció pacíficamente en el hospital rodeado de su familia.”Comunicado de la familia de Chris Rea
La familia dio a conocer el fallecimiento a través de la cadena BBC, ya que el músico y compositor era muy querido y conocido en Reino Unido.
Chris Rea fue responsable de éxitos como “Driving home for Christmas”, “Josephine” y más éxitos, además de haber colaborado con músicos de la talla de Elton John.
Entre algunos de los temas más éxitos de Chris Rea están:
- “Let’s Dance”
- “The Road to Hell”
- “Fool (If You Think It’s Over)”
Chris Rea padeció cáncer de páncreas a principios de siglo
La muerte de Chris Rea llega tras padecer una larga enfermedad; aunque su familia no especificó cuál era, se conocen detalles de sus padecimientos previos.
Cabe recordar que en 2001, Chris Rea se sometió a una extirpación del páncreas por cáncer, y en 2016 sufrió un derrame cerebral.