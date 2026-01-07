A través de sus redes sociales, la banda MS dio a conocer hoy martes 6 de enero de 2026 la muerte de Gerson Leos, quien se desempeñaba como integrante de dicha agrupación.

De acuerdo con la información, el músico Gerson Leos, quien tenía 36 años de edad, murió de manera repentina mientras se encontraba jugando un partido de béisbol en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.

Los primeros reportes señalan que Gerson Leos sufrió un infarto fulminante, por lo que que pese a los esfuerzos de paramédicos, fue declarado muerto en el lugar.

Muere Gerson Leos de Banda MS (Marcela Osuna / FB)

Banda MS lamenta muerte de su integrante Gerson Leos

Mediante un publicación en su cuenta de Instagram, la banda MS lamentó la muerte de su integrante Gerson Leos.

En su mensaje, la agrupación del regional mexicano se “despidió con tristeza” de Gerson Leos, de quien reconocieron el legado que dejó en las personas que lo conocieron.

La banda MS externó su acompañamiento a la familia de Gerson Leos, así como a todos sus seres queridos.

“Gerson siempre se quedará con nosotros, en su música, en su recuerdo y en cada persona que tocó su camino”. Gerson Leos

Hasta el momento la banda MS no señaló si cancelará o no sus próximas presentaciones, las cuales están previstas para finales de enero 2026.

Asimismo, la agrupación de regional mexicano no informó si en dichos conciertos podría realizar algún homenaje para Gerson Leos, quien era padre de tres hijos menores.