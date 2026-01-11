Guy Moon, compositor de Danny Phantom y otras series de animación icónicas, murió en un accidente automovilístico en Los Ángeles, Estados Unidos.

“Con tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido patriarca, Guy Moon, quien murió el jueves por la mañana en un accidente de tránsito” Familia de Guy Moon

Los familiares fueron los encargados de confirmar la noticia a través de las redes sociales, Guy Moon será recordado por la gran influencia que tuvo.

Esto es lo que se sabe sobre la muerte de Guy Moon, compositor de Danny Phantom

Se dio a conocer la muerte de Guy Moon, prolífico compositor que estuvo detrás de algunos de los temas más icónicos de Nickelodeon y otras cadenas de animación entre las que se encuentran:

La Vaca y el Pollito

Los Padrinos Mágicos

Danny Phantom

Johnny Bravo

Big Time Rush

A través de las redes sociales familia de Guy Moon confirmó que el compositor murió 8 de enero de 2026 a los 63 años de edad, víctima de un accidente automovilístico cuando viajaba por las calles de Los Ángeles, Estados Unidos.

“Nos sentimos excepcionalmente afortunados de haber podido llamarlo papá y esposo. Mientras estamos juntos en las profundidades de lo que parece un dolor insuperable, tenemos el coraje de llorarlo con honor y coraje con las herramientas con las que nos equipó durante su hermosa vida” Familia de Guy Moon

El legado de Guy Moon marcó a diferentes generaciones y es que su trabajo no se limitó a una sola cadena y sus composiciones dieron identidad a personajes de diversas plataformas.

“Dejó un legado innegable y nosotros, su familia y las innumerables personas cuyas vidas tocó, lo extrañaremos profundamente” Familia de Guy Moon

La familia de Guy Moon adelantó que tienen pensado realizar algunos homenajes para celebrar su vida:

Uno sería el 7 de febrero, día del cumpleaños de Guy Moon, en Los Ángeles. Otro en su ciudad natal en Wisconsin

Sin embargo, la familia no dio más detalles, aunque prometió anunciar la información cuando lo tengan planificado.

“Estamos planeando tentativamente celebrar su vida el día de su cumpleaños, el 7 de febrero, en el área de Los Ángeles, y nuevamente algún tiempo después en su ciudad natal en Wisconsin. Publicaremos los detalles según lo planifiquemos” Familia de Guy Moon

Esta es la trayectoria de Guy Moon, compositor que murió en un accidente de auto

Guy Moon nació el 7 de febrero de 1962 en Fort Atkinson, Wisconsin y comenzó su trayectoria creativa tras mudarse a California en 1986.

Contaba con una formación musical que incluyó sintetizadores, teclados y percusión, lo que le permitió tener un estilo distintivo en la animación televisiva al combinar elementos electrónicos, rock y ritmos vibrantes.

Guy Moon recibió una nominación al premio Emmy gracias a su aportación musical en la serie Los Padrinos Mágicos.

Gracias a su trabajo sonoro en diferentes éxitos creados por Butch Hartman como Danny Phantom y T.U.F.F. Puppy, Guy Moon dejó una huella imborrable en la cultura popular de los años 2000.

Guy Moon también colaboró con Cartoon Network en producciones como Johnny Bravo y La Vaca y el Pollito, así como con Nickelodeon en la serie Big Time Rush.

En sus últimos días Guy Moon se mantuvo activo participando en proyectos como Ryan’s World The Movie: Titan Universe Adventure (2024) y la miniserie The Green Veil (2025).