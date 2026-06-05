El actor James Handy, de 81 años, conocido por sus papeles en Top Gun: Maverick y Jumanji, murió tras ser apuñalado en el pecho frente a su residencia en Los Ángeles, Estados Unidos.

La policía arrestó a Michael Gledhill, hijo de la novia del intérprete, como principal sospechoso del crimen.

Según los reportes, Michael Gledhill confesó en el lugar y enfrenta cargos de asesinato con una fianza de 2 millones de dólares.

James Handy tuvo una carrera de décadas en cine y televisión, recordado por su talento y humildad.

El actor James Handy muere tras un violento ataque en su casa

El asesinato de James Handy ocurrió la mañana del miércoles 3 de junio de 2026, cuando la policía respondió a una llamada al 911 en la que el interlocutor realizó una declaración críptica:

“Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado”.

Al llegar al domicilio, los oficiales encontraron a James Handy inconsciente en el jardín delantero con una herida de arma blanca en el pecho.

Aunque fue trasladado de urgencia a un hospital, fue declarado muerto poco después.

El sospechoso, identificado como Michael Gledhill, de 44 años, vivía en la misma casa con su madre y Handy.

Según los reportes policiales, Michael Gledhill se acercó a los agentes en el lugar y confesó ser la persona que buscaban. Actualmente se encuentra detenido bajo sospecha de asesinato con una fianza fijada en 2 millones de dólares.

Hasta el momento, los registros judiciales no indican si Michael Gledhill cuenta con representación legal.

Quién era James Handy, el actor que murió tras ser apuñalado en Los Ángeles

James Handy tuvo una carrera de décadas en el cine y la televisión de Estados Unidos:

Top Gun: Maverick (2022): Interpretó a Jimmy, el barman. Jumanji (1995): Es recordado por su papel como el exterminador. Televisión: Participó en dramas criminales de renombre como NCIS: Los Angeles, The Closer y Cold Case.

Su agente, Pam Ellis-Evenas, expresó su pesar en un comunicado enviado a The Associated Press, describiendo a Handy como un cliente y amigo “talentoso, humilde y amable”.