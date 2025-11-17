La banda estadounidense de metal alternativo, Deftones regresará a México en 2026 con concierto en solitario para la CDMX, esto tras su reciente paso en el Corona Capital 2025.

Y por lo que ya te tenemos todos los detalles de fecha confirmada y cómo será la preventa en CDMX de Deftones en México 2026:

Fecha: Domingo 29 de marzo de 2026

Sede: Palacio de los Deporte

Hora: 7:00 de la noche

Venta a Fans: 18 de noviembre 2025 a las 10:00 de la mañana

Venta Beyond: 19 de noviembre 2025 desde las 9:00 am

Preventa Priority: 20 de noviembre 2025 inicia a las 9:00 de la mañana

Preventa Banamex: 21 de noviembre 2025 comenzando a las 11:00 am

Venta General y taquillas del Palacio de los Deportes: 22 de noviembre 2025 arrancando a las 11:00 de la mañana

Precio de los boletos: Aún sin revelarse

Deftones llega al Palacio de los Deportes de la CDMX en 2026

El Palacio de los Deportes de la CDMX estará recibiendo en 2026 a Deftones en concierto solitario.

Concierto de Deftones que tendrá venta de boletos para los más fans con registro previó para obtener el código en: http://deftones.com

Mientras que en las preventas Banamex, los fans tendrán la opción de comprar a 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos.

El Palacio de los Deportes se encuentra en la Avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco s/n, Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, C.P. 08400.

La estación más cercana del metro es Velódromo de la línea 9 o café (Pantitlán – Tacubaya). Al salir tendrás que atravesar un puente peatonal y después caminar alrededor de unos 10 minutos hasta encontrar la puerta del recinto.

Si deseas llegar en Metrobús, la estación más cercana es Goma, perteneciente a la Línea 2 (Tepalcates – Tacubaya), a pocos pasos de los accesos principales del Palacio de los Deportes.