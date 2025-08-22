Cristian Castro y Fernanda Castro se reunieron en estudios Univision, en Miami, para grabar el tema principal de la telenovela “Los hilos del pasado”.

La canción de “Los hilos del pasado” está compuesta por Fernanda Castro, quien la interpreta junto a su primo Cristian Castro.

Cristian Castro y Fernanda Castro cantan tema principal de Los hilos del pasado

Una vez más, José Alberto ‘El Güero’ Castro, buscó a Cristian Castro para interpretar el tema de su próxima telenovela “Los hilos del pasado”, canción que cuenta con la colaboración de Fernanda Castro.

Fue Fernanda Castro, de 26 años, quien vía Instagram, compartió su sentir tras grabar junto a Cristian Castro, de 50 años, la canción de “Los hilos del pasado”.

La hija de José Alberto ‘El Güero’ Castro, de 62 años, dijo haber cumplido uno de los sueños que tenía desde niña.

Por lo que le agradeció a Cristian Castro su colaboración y a su papá la inspiración, pero sobre todo el apoyo.

"Cantar contigo, Cris, y compartir esta canción es un regalo que jamás olvidaré. Gracias por tu cariño, por tu guía y por hacer de este sueño una realidad. Este momento lo guardo para siempre. Gracias a mi papá, que siempre me inspira y me guía @elgueromex" Fernanda Castro

Entre sus agradecimientos menciona a Univisión por abrirle las puertas y dejarla ser parte de algo tan mágico, así como se dice honrada de trabajar con Gelo Hau, el artista musical con quien compuso el tema.

Así suena el tema principal de la telenovela “Los hilos del pasado” cantado por Cristian Castro y Fernanda Castro

Será el próximo 10 de septiembre cuando se estrene el tema principal de la nueva telenovela “Los hijos del pasado”, cantado por Cristian Castro y Sofía Castro.

Cristian Castro y Fernanda Castro (@cristiancastrooficial2025 / Instagram)

Sin embargo, es Cristian Castro quien vía Instagram comparte un adelanto de su canción con Fernanda Castro.

“Hay veces que quisiera dejar todo atrás y soñar que aún sigues aquí, esperar que regreses a mí, el tiempo pasa y no sé si volverá ¿Será que esto sí es para mi? ¿Será que esto es mucho pedir? El futuro ya está escrito, Tengo un corazón herido y cansado de riqueza... Llevo los hilos del pasado”, cantan. Cristian Castro y Fernanda Castro

¿Cuándo se estrena la nueva telenovela “Los hilos del pasado”?

Al termino de la telenovela “Amanecer” arrancará transmisiones la nueva producción de José Alberto ‘El Güero’ Castro, “Los hilos del pasado”.

“Los hilos del pasado” se transmitirá por televisión abierta a través del canal Las Estrellas a las 9:30 de la noche.

Su estreno en México está programado para el 27 de octubre mientras que en Estados Unidos comenzará a transmitirse a partir del 10 de septiembre, día en que será liberado el tema principal.

El elenco principal lo conforman: