¿Cristian Castro -de 50 años de edad- ya no se va a casar con Mariela Sánchez? El cantante confiesa que no quiere llegar nuevamente al altar, pese a que ya había anunciado su boda.

En entrevista para YouTube, Cristian Castro dejó en claro que no quiere casarse con Mariela Sánchez -de 43 años de edad- y sus razones te van a sorprender.

Luego de retomar su relación, Cristian Castro y Mariela Sánchez sorprendieron a todos al anunciar que se encontraban tan enamorados que ya estaban planeado su casamiento.

Cristian Castro y Mariela Sánchez incluso anunciaron que sería en 2026 que llegarían al altar, pero tal parece que ya se canceló la boda.

Así lo dio a conocer Cristian Castro en entrevista que fue compartida por el YouTube del programa argentino Infama.

Y es que durante su conversación, el cantante mexicano puntualizó que no quiere casarse con Mariela Sánchez.

Pero la decisión de Cristian Castro no tiene nada que ver con el hecho de que ya se acabó el amor, sino porque desea que su relación con Mariela Sánchez se mantenga como hasta ahora.

Y es que aunque hace apenas unos meses Cristian Castro se mostró emocionado por su casamiento, ahora el cantante reveló que en realidad no le ha ido bien en el matrimonio.

Cristian Castro destacó que siempre le va muy bien en el noviazgo, pero en el momento en el que decide casarse todo se acaba.

“No, la verdad no, porque como que se echa a perder todo. No funciona bien. Como que no me funciona, esa es la verdad. Me funciona el noviazgo, luego me caso y chao”

Cristian Castro