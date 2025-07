¿Cristian Castro aún toma leche en mamila? En YouTube, Shanik Berman aplaudió y confesó que a ella también le gusta el biberón, tal como al cantante.

Cristian Castro -de 50 años- lo ha exhibido públicamente y hasta ha expresado planes de hacer negocio con su peculiar costumbre.

Fue la periodista Shanik Berman -de 66 años- quien reavivó el tema en el programa Faisy Nights en YouTube, donde confesó que ella también es team mamila.

Shanik Berman se unió al club de la mamila de Cristian Castro en YouTube

En el programa Faisy Nights en YouTube, Shanik Berman confesó que también toma leche en mamila desde que sus hijas eran bebés, y que lo considera “delicioso” y “reconfortante”.

La periodista aseguró que no es algo extraño, sino una forma de autocuidado emocional. “Es como volver a casa”, dijo entre risas y gestos de aprobación.

Otros invitados del programa en YouTube se sorprendieron, pero Shanik defendió su postura con firmeza y hasta los animó a probarlo.

Cristian Castro confirmó hace años que le gusta tomar leche en mamila

Tras su divorcio, hace más de 20 años, Gabriela Bo reveló el gusto de Cristian Castro por tomar leche con mamila.

Muchos pensaron que la declaración era una especie de venganza, pero Cristian Castro lo confirmó sin pena alguna.

Durante una entrevista en El Gordo y la Flaca, el intérprete de “Azul” explicó que toma leche con mamila porque le gusta revivir sensaciones de su niñez, aunque no lo hace todos los días.

“Me gusta sentir cosas que me gustaban de niño”, dijo, subrayando que a diferencia de otras personas, que evitan hacer cosas por temor al qué dirán, él simplemente disfruta el momento con su mamila.

“Como todos los varones, supongo, que nos callamos muchas cosas porque queremos ser grandes y que no nos digan, ‘ay, qué niñito, eres un bobito’; a mí no me importa y a veces me da por hacer cositas así, pero no es que siempre estoy tomando leche de biberón”, comentó.

En 2020, incluso el propio Cristian Castro compartió una foto en redes sociales donde aparece tomando leche en una mamila con diseño de Elmo.

Más aún, el hijo de Verónica Castro habló de lanzar su propia línea de biberones para adultos.