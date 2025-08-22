Cristian Castro balconeó el próximo reencuentro de Calle 13 al hablar de su nuevo disco y de la canción de telenovela que interpretará.

Cristian Castro -de 50 años- visitó el programa Despierta América, para presentar el tema de la telenovela Los hilos del pasado, que interpreta junto a su prima Fernanda Castro.

Entre risas y confesiones, Cristian Castro reveló que su nuevo disco está producido por Eduardo Cabra, hermano de Residente, y terminó ventilando que la dupla estaría preparando el regreso de Calle 13.

Cristian Castro (Agencia México)

Cristian Castro revela el próximo reencuentro de Calle 13

Cristian Castro reveló que el productor de su nuevo disco es Eduardo Cabra, ganador de múltiples Grammys y exintegrante de Calle 13.

Al ahondar en el tema, a Cristian Castro se le salió decir los hermanos estarían preparando su regreso a los escenarios como Calle 13.

“Creo que se vuelven a unir para hacer otra vez Calle 13. Así que estoy muy contento, dijo entre risas.

Luego parece haberse dado cuenta de su error y terminó diciendo: “Ojalá que no lo haya dicho yo por primera vez”.

La noticia del reencuentro de la banda puertorriqueña rápidamente llegó a las redes sociales, donde se hizo viral, con miles de fans expresando que quieren una confirmación oficial de Calle 13.

Calle 13 (Tomada del Facebook de Calle 13)

Cristian Castro prepara disco con temas inéditos y revela cuándo se casará con Mariela Sánchez

Sobre su nuevo disco, Cristian Castro bromeó diciendo que se llamará “Nada”, en referencia a su famosa frase viral: “No me gusta hacer nada”, que lo convirtió en meme.

El álbum, que será su primer disco con temas inéditos en casi una década, incluirá baladas, reguetón pop y cumbia pop.

Sobre el tema de telenovela que cantará, Cristian Castro contó que será para “Los hilos del pasado”, la nueva producción de su tío José Alberto “El Güero” Castro.

La canción fue escrita por su prima Fernanda, hija de Angélica Rivera, quien también presta su voz al tema.

Cristian se dijo “contentísimo” por participar en un proyecto tan familiar y celebró cantar con Fernanda. “Es discreta, pero tiene voz y talento”, dijo emocionado.

Finalmente, el hijo de Verónica Castro confirmó que se casará con Mariela Sánchez, de 43 años en febrero.

De concretarse sus planes, será la cuarta boda de su historial amoroso.