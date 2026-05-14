Verónica Castro está furiosa con Cristian Castro y le lanza un insultó en vivo evidenciando su distanciamiento.

Durante una entrevista con Ventaneando, Verónica Castro arremetió contra su hijo y hasta lo insultó por solo darle un ramos de flores el Día de la Madre.

La actriz está molesta porque Cristian Castro desmintió que tenga novia, luego de que ella expresara su felicidad por la relación de él y la productora Victoria Kühne.

Verónica Castro insulta a Cristian Castro y evidencia su distanciamiento

Cristian Castro y Verónica Castro estarían atravesando una crisis, pues la actriz está indignada porque le mintió.

Verónica Castro menciona que su hijo había confirmado su noviazgo con Victoria Kühne y posteriormente se retractó, por lo que lo llamó mentiroso.

“Yo digo que sí eran novios y este se echo para atrás. Aquel es tonto, pero no tanto, sí es tonto” Verónica Castro

La actriz se quejó de que Cristian Castro no le habló el Día de las Madres y solo ele envió flores, por lo que aprovechó para insultarlo.

“No me habló el Día de las Madres, me mandó unas pinches florecitas que se las meta por donde ya sabes” Verónica Castro

Verónica Castro mencionó que está muy enojada con Cristian Castro y expresó que ella quedó mal con la prensa tras asegurar que su hijo ya tenía novia, cuando él lo está negando.

“Quedé como idiota porque yo voy y lo digo (que su hijo tenía novia) aquel dice en todos lados: ‘quiero a mi mamá cerca’ y a la hora de la hora no tenemos contacto” Verónica Castro

La actriz continuó insultando a Cristian Castro y expresó que sentía vergüenza con la familia de la mujer con la que salía: “Me muero de la pena, cómo le hago ¿Disculpa al estúpido de mi hijo?”.

Verónica Castro, actriz. (Cuartoscuro / Fotografía Cortesía)

Verónica Castro lleva un año sin ver a Cristian Castro

Cristian Castro aseguró en De Primera Mano que deseaba volver a vivir con sy mamá para tener una relación más cercan.

Sin embargo, Verónica Castro asegura que sigue distanciada de su hijo y llevan un año sin verse, incluso, no la ha invitado a sus conciertos en la CDMX.

Verónica Castro expresó que no entendía cómo Cristian Castro decía que quería convivir más con ella, cuando llevan varios meses sin hablar.

Las declaraciones de Verónica Castro muestran que existe un distanciamiento con Cristian Castro, con quien ha tenido varias peleas en el pasado.