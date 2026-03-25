Cristian Castro está dispuesto a cantar en la boda de Luis Miguel con Paloma Cuevas, pero ni invitado está.
Luis Miguel y su novia llevan 3 años de relación y se rumora que habrá boda, por lo que Cristian Castro ya se apuntó para ser parte de la celebración.
Cristian Castro quiere cantar en la boda de Luis Miguel
En entrevista con Sale el Sol, Cristian Castro dijo que irá a buscar a Luis Miguel a España porque quiere ser su amigo y cantar en su boda.
“Ojalá que él se quiera acercar a mí, yo me voy a Madrid a buscarlo, hasta encontrarlo, Luis Miguel hasta donde estés. Yo quiero cantar en tu boda, aunque sea déjame cantar en tu boda”Cristian Castro
Cabe recordar que Cristian Castro no es amigo de Luis Miguel, pero al menos desea dar un show musical en su boda con Paloma Cuevas.
Asimismo, el cantante aclaró que nunca ha tenido problemas con Luis Miguel y que lo estima, por lo que le gustaría tener una colaboración musical con él.
“Espero que se dé un tiempito para cantar conmigo”, dijo Cristian Castro.
“Yo lo estoy buscando hace años a Luis, ojalá que tenga las ganas de tener más cariño con todos sus colegas (…) ojalá que él tenga las ganas de irme cuándo (la colaboración)”Cristian Castro
Por otro lado, aún no hay señales de que Luis Miguel quiera concretar su relación con Paloma Cuevas con una boda.
Cristian Castro no sabe cómo inició la supuesta rivalidad con Luis Miguel
Desde hace varios años se rumoró que había una rivalidad entre Luis Miguel y Cristian Castro.
Incluso, Luis Miguel plasmó esta rivalidad en su serie, donde era evidente que no le caía bien Cristian Castro.
Por su parte, Cristian Castro asegura que no sabe cómo inició la enemistad con Luis Miguel, pues siempre lo ha admirado.
“Yo sigo cantando, sigo ilusionado y sigo queriendo mucho a mis compañeros”, expresó Cristian Castro.