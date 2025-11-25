La banda islandesa de post-rock, Sigur Rós llega al Auditorio Nacional en concierto este 25 y 26 de noviembre.

Conciertos de Sigur Rós en el Auditorio Nacional del cual ya te tenemos todos los detalles del setlist, horario y telonero para que no te pierdas de nada de ningún momentos del esperado show:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: 18 temas en vivo aproximadamente

Sigur Rós en México: Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es su concierto (Sigur Rós)

Posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Sigur Rós en el Auditorio Nacional del 25 y 26 de noviembre

Sigur Rós regresa a México con conciertos los días 25 y 26 de noviembre de 2025 en el Auditorio Nacional.

Conciertos de Sigur Rós en el Auditorio Nacional que se acompaña de una orquesta de 41 músicos, bajo la dirección de Robert Ames, como parte de su gira ATTA que celebra el 20º aniversario de su álbum Takk....

Con ello, se espera que los conciertos de Sigur Rós tengas los siguientes posibles temas en el setlist de canciones:

Blóðberg Ekki múkk Fljótavík 8 Von Andvari Starálfur Dauðalogn Varðeldur Untitled #1 – Vaka Untitled #3 – Samskeyti Ylur Skel Untitled #5 – Álafoss Sé lest Ára bátur Hoppípolla Avalon



