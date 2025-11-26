¿Quieres saber a qué hora termina el concierto de La Original Banda El Limón en Arena CDMX? Te decimos el horario del 26 de noviembre.

La Arena CDMX tendrá el concierto del 60 aniversario de La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga.

Horario del concierto de La Original Banda El Limón para el 26 de noviembre

El concierto de La Original Banda El Limón para el 26 de noviembre tendrá el siguiente horario:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Inicio del concierto: 9: 00 de la noche

Duración: 3 horas aproximadamente

Termino del concierto: 12 de la noche

Concierto de La Original Banda El Limón en Arena CDMX (La Original Banda El Limón / Facebook)

La Original Banda El Limón contará con diversos invitados en su show en vivo, los artistas confirmados son:

Comunidad Musical

Julio Preciado, de 58 años de edad

Lorenzo Méndez, de 38 años de edad

Abelito, de 23 años de edad

Israel Valdez

Fernando Corona

Toño Lizárraga

¿Cómo llegar a la Arena CDMX para el concierto de La Original Banda El Limón?

Si es la primera vez que visitas la Arena CDMX, te explicamos cómo llegar.

La forma más fácil de arribar en transporte público es bajarte en la estación Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6 del Metro CDMX.

De ahí tendrás que caminar durante alrededor de 10 minutos hasta llegar a la recinto.

No olvides que la Arena CDMX se ubica en: Av. de las Granjas 800, Santa Barbara, Azcapotzalco, 02230, Ciudad de México.