¿Quieres saber a qué hora termina el concierto de La Original Banda El Limón en Arena CDMX? Te decimos el horario del 26 de noviembre.
La Arena CDMX tendrá el concierto del 60 aniversario de La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga.
Horario del concierto de La Original Banda El Limón para el 26 de noviembre
El concierto de La Original Banda El Limón para el 26 de noviembre tendrá el siguiente horario:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Inicio del concierto: 9: 00 de la noche
- Duración: 3 horas aproximadamente
- Termino del concierto: 12 de la noche
La Original Banda El Limón contará con diversos invitados en su show en vivo, los artistas confirmados son:
- Comunidad Musical
- Julio Preciado, de 58 años de edad
- Lorenzo Méndez, de 38 años de edad
- Abelito, de 23 años de edad
- Israel Valdez
- Fernando Corona
- Toño Lizárraga
¿Cómo llegar a la Arena CDMX para el concierto de La Original Banda El Limón?
Si es la primera vez que visitas la Arena CDMX, te explicamos cómo llegar.
La forma más fácil de arribar en transporte público es bajarte en la estación Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6 del Metro CDMX.
De ahí tendrás que caminar durante alrededor de 10 minutos hasta llegar a la recinto.
No olvides que la Arena CDMX se ubica en: Av. de las Granjas 800, Santa Barbara, Azcapotzalco, 02230, Ciudad de México.