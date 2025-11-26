​La banda noruega de black metal Mayhem se presenta este miércoles 26 de noviembre en concierto en el Circo Volador.

Concierto del cual ya te tenemos los detalles de setlist, horario y telonero para que no te pierdas de ningún momento de Mayhem en el Circo Volador:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto:8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: 19 temas aproximadamente

Posible setlist para el concierto de Mayhem en el Circo Volador del 26 de noviembre

Por lo que se espera que los posibles temas en setlist de canciones para el concierto de Mayhem en el Circo Volador del 26 de noviembre sean los siguientes: