​La banda noruega de black metal Mayhem se presenta este miércoles 26 de noviembre en concierto en el Circo Volador.

Concierto del cual ya te tenemos los detalles de setlist, horario y telonero para que no te pierdas de ningún momento de Mayhem en el Circo Volador:

  • Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
  • Hora del concierto:8:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: 19 temas aproximadamente
Mayhem en Circo Volador
Mayhem en Circo Volador (Mayhem / Ester Segarra www.e-segarra.com)

Posible setlist para el concierto de Mayhem en el Circo Volador del 26 de noviembre

La banda Mayhem se presenta en concierto en el Circo Volador de la CDMX este 26 de noviembre.

Concierto de Mayhem en el Circo Volador que promete ser una noche llena de su black metal para celebrar su 40 aniversario.

Por lo que se espera que los posibles temas en setlist de canciones para el concierto de Mayhem en el Circo Volador del 26 de noviembre sean los siguientes:

  1. Malum
  2. MILAB
  3. Psywar
  4. Illuminate Eliminate
  5. Chimera
  6. My Death
  7. Crystalized Pain in Deconstruction
  8. View From Nihil
  9. Ancient Skin
  10. Symbols of Bloodswords
  11. Freezing Moon
  12. Life Eternal
  13. De Mysteriis Dom Sathanas
  14. Funeral Fog
  15. Silvester Anfang
  16. Deathcrush
  17. Chainsaw Gutsfuck
  18. Necrolust
  19. Pure Fucking Armageddon