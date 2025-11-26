La banda noruega de black metal Mayhem se presenta este miércoles 26 de noviembre en concierto en el Circo Volador.
Concierto del cual ya te tenemos los detalles de setlist, horario y telonero para que no te pierdas de ningún momento de Mayhem en el Circo Volador:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora del concierto:8:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: 19 temas aproximadamente
Posible setlist para el concierto de Mayhem en el Circo Volador del 26 de noviembre
La banda Mayhem se presenta en concierto en el Circo Volador de la CDMX este 26 de noviembre.
Concierto de Mayhem en el Circo Volador que promete ser una noche llena de su black metal para celebrar su 40 aniversario.
Por lo que se espera que los posibles temas en setlist de canciones para el concierto de Mayhem en el Circo Volador del 26 de noviembre sean los siguientes:
- Malum
- MILAB
- Psywar
- Illuminate Eliminate
- Chimera
- My Death
- Crystalized Pain in Deconstruction
- View From Nihil
- Ancient Skin
- Symbols of Bloodswords
- Freezing Moon
- Life Eternal
- De Mysteriis Dom Sathanas
- Funeral Fog
- Silvester Anfang
- Deathcrush
- Chainsaw Gutsfuck
- Necrolust
- Pure Fucking Armageddon