El Circo Volador será la sede para el concierto de la banda noruega de black metal Mayhem este miércoles 26 de noviembre.

Así que prepárate para que no te pierdas de nada del concierto de Mayhem en el Circo Volador con el horario y hora en la que termina el show; estos son los detalles que debes tener en cuenta:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: 19 temas aproximadamente

Duración: 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Mayhem en Circo Volador (Mayhem)

Mayhem celebra su 40 aniversario en el Circo Volador

El 40 aniversario de la banda de black metal Mayhem llega con celebración en concierto al Circo Volador este miércoles 26 de noviembre.

Concierto que tendrá lo mejor de la música de Mayhem con sus mejores éxitos a lo largo de su carrera.

Recuerda que el Circo Volador es el recinto que se ubica en Calzada de la Viga número 146 de la colonia Jamaica en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, CDMX.

La vía por transporte público para llegar al Circo Volador es por Metro, Línea 8 en la estación La Viga.