La banda estadounidense de pop rock Foster the People llega en concierto al Pepsi Center WTC de la CDMX el martes 25 de noviembre.

Concierto de Foster the People en Pepsi Center WTC del cual ya te tenemos todos los detalles de setlist, horario y telonero para que no te pierdas de nada:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Disco Bahía

Setlist de canciones: Aproximadamente 19 temas en vivo

Posible setlist para el concierto de Foster the People en Pepsi Center WTC hoy 25 de noviembre

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Foster the People en Pepsi Center WTC del 25 de noviembre sean los siguientes: