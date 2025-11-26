Prepárate para el concierto de La Original Banda El Limón en Arena CDMX; aquí el setlist, horario y telonero del 26 de noviembre.
La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga celebrará su 60 aniversario con un inolvidable concierto con sus voces originales en la Ciudad de México.
Setlist de canciones del concierto de La Original Banda El Limón en Arena CDMX
El posible setlist de canciones del concierto de La Original Banda El Limón en Arena CDMX del 26 de noviembre sería este:
- Enamorado
- Traguitos de licor
- La Raza Más Chida
- La Vida Es Corta
- Sergio El Bailador
- Derecho de antigüedad
- Alma gemela
- Di que regresarás
- Juan Martha
- Que me digan loco
- La cama destendida
- Macario Leyva
- El mejor perfume
- Sin pensar yo te engañé
- Al menos
- Si pudiera
- Fruta madura
- El primer lugar
- Abeja reina
- Reproches al viento
- Me está doliendo el alma
- El destino
Horario del concierto de La Original Banda El Limón en Arena CDMX
La Arena CDMX ya confirmó los horarios para el concierto de La Original Banda El Limón:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Inicio del concierto: 9: 00 de la noche
- Duración: 3 horas aproximadamente
- Termino del concierto: 12 de la noche
No olvides que la Arena CDMX se ubica en: Av. de las Granjas 800, Santa Barbara, Azcapotzalco, 02230, Ciudad de México.
Telonero para el concierto de La Original Banda El Limón en Arena CDMX
El concierto de La Original Banda El Limón en Arena CDMX del 26 de noviembre contará con varios invitados:
- Comunidad Musical
- Julio Preciado, de 58 años de edad
- Lorenzo Méndez, de 38 años de edad
- Abelito, de 23 años de edad
- Israel Valdez
- Fernando Corona
- Toño Lizárraga