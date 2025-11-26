Prepárate para el concierto de La Original Banda El Limón en Arena CDMX; aquí el setlist, horario y telonero del 26 de noviembre.

La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga celebrará su 60 aniversario con un inolvidable concierto con sus voces originales en la Ciudad de México.

Setlist de canciones del concierto de La Original Banda El Limón en Arena CDMX

El posible setlist de canciones del concierto de La Original Banda El Limón en Arena CDMX del 26 de noviembre sería este:

Enamorado

Traguitos de licor

La Raza Más Chida

La Vida Es Corta

Sergio El Bailador

Derecho de antigüedad

Alma gemela

Di que regresarás

Juan Martha

Que me digan loco

La cama destendida

Macario Leyva

El mejor perfume

Sin pensar yo te engañé

Al menos

Si pudiera

Fruta madura

El primer lugar

Abeja reina

Reproches al viento

Me está doliendo el alma

El destino

Concierto de La Original Banda El Limón en Arena CDMX (La Original Banda El Limón / Facebook)

Horario del concierto de La Original Banda El Limón en Arena CDMX

La Arena CDMX ya confirmó los horarios para el concierto de La Original Banda El Limón:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Inicio del concierto: 9: 00 de la noche

Duración: 3 horas aproximadamente

Termino del concierto: 12 de la noche

No olvides que la Arena CDMX se ubica en: Av. de las Granjas 800, Santa Barbara, Azcapotzalco, 02230, Ciudad de México.

Telonero para el concierto de La Original Banda El Limón en Arena CDMX

El concierto de La Original Banda El Limón en Arena CDMX del 26 de noviembre contará con varios invitados:

Comunidad Musical

Julio Preciado, de 58 años de edad

Lorenzo Méndez, de 38 años de edad

Abelito, de 23 años de edad

Israel Valdez

Fernando Corona

Toño Lizárraga