El Pepsi Center WTC de la CDMX se prepara para recibir en concierto a la banda estadounidense de pop rock Foster the People hoy martes 25 de noviembre.

Así que arma tu itinerario para que no te pierdas de nada con el horario y hora en la que termina el concierto del 25 de noviembre de Foster the People en Pepsi Center WTC:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Disco Bahía

Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo

Duración: Se estima 2:30 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche

Foster The People en México: Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo son sus conciertos en CDMX, Querétaro y Monterrey (Foster The People )

Foster the People en el Pepsi Center WTC hoy 25 de noviembre

Este martes 25 de noviembre la banda Foster the People se presenta en concierto en el Pepsi Center WTC de la CDMX.

Concierto de Foster the People en el Pepsi Center WTC el cual promete ser una noche inolvidable con sus mejores éxitos.

Recuerda que el Pepsi Center WTC es el recinto ubicado en la calle de Dakota sin número de la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada a tiempo, la manera más sencilla de trasladarte al Pepsi Center WTC es por el servicio de transporte Metrobús, con bajada en la estación Polyforum de la Línea 1.