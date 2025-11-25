Este 25 y 26 de noviembre regresa en concierto la banda islandesa de post-rock, Sigur Rós al Auditorio Nacional.

Así que prepárate para disfrutar como se debe de los conciertos de Sigur Rós en el Auditorio Nacional con los show en vivo:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: 18 temas en vivo aproximadamente

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina los conciertos: Alrededor de las 11:00 de la noche

Sigur Rós llega con orquesta al Auditorio Nacional este 25 y 26 de noviembre

El Auditorio Nacional de la CDMX será la sede para los conciertos de Sigur Rós con orquesta en vivo este 25 y 26 de noviembre.

Conciertos de la banda islandesa Sigur Rós que prometen ser inolvidables en su gira ATTA que celebra el 20º aniversario de su álbum Takk....

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada, la vía más sencilla es por los servicios de transporte público del Metro y Metrobús, la estación más cercana al Auditorio Nacional es Auditorio para ambos.