El cantante mexicano de 29 años de edad, Mario Bautista llega en concierto al Foro Puebla hoy jueves 18 de diciembre.

Concierto de Mario Bautista en el Foro Pueblo del cual a los fans ya les tenemos todos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero, para que no se pierdan de nada en el show en vivo:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 15 temas en vivo

Posible setlist del concierto de Mario Bautista en Foro Puebla del 18 de diciembre

Concierto que forma parte de la gira El Último Abrazo del Año Tour de Mario Bautista con única fecha en el Foro Puebla de la CDMX.

