El Foro Puebla de la CDMX será el recinto para recibir en concierto al cantante mexicano de 29 años de edad, Mario Bautista el jueves 18 de diciembre.
Así que prepárate para disfrutar como se debe del concierto con el horario y hasta hora en la que termina para que no te pierdas de nada del show de Mario Bautista en el Foro Puebla:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 15 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas con 30 minutos de música
- Hora en la que termina: Alrededor de las 11:30 de la noche
El Último Abrazo del Año Tour de Mario Bautista llega el Foro Puebla
Hoy jueves 18 de diciembre El Último Abrazo del Año Tour de Mario Bautista llega en concierto al Foro Puebla de la CDMX.
Recuerda que el Foro Puebla es el recinto ubicado en la calle Puebla 186 de la colonia Roma Norte de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.
La forma más sencilla de llegar al Foro Puebla es a través de los servicios del transporte público Metro o Metrobús en la estación Insurgentes.