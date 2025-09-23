La girl band surcoreana Le Sserafim llega este martes 23 de septiembre en concierto para la Arena CDMX.
Concierto de LE SSERAFIM en Arena CDMX del cual te tenemos setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada.
Setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de LE SSERAFIM en Arena CDMX de hoy 23 de septiembre
A continuación te dejamos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de LE SSERAFIM en Arena CDMX de hoy 23 de septiembre:
- Apertura de puertas 5:30 de la tarde
- Hora del concierto: 7:30 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 28 temas en vivo
Posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de LE SSERAFIM en Arena CDMX de hoy 23 de septiembre
LE SSERAFIM visitará por primera vez México, este 23 de septiembre con concierto en la Arena CDMX.
Esto como parte de la gira de conciertos Easy Crazy, Hot 2025 de LE SSERAFIM y que promete una noche inolvidable con sus fans en nuestro país.
Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist canciones que LE SSERAFIM intérprete sean:
- Ash
- HOT
- Come Over
- Good Bones
- EASY
- Swan Song
- Sour Grapes
- Blue Flame
- So Cynical (Badum)
- Impurities
- The Great Mermaid
- Smart
- Fire in the belly
- Chasing Lightning
- Eve, Psyche & the Bluebeard’s wife
- CRAZY
- 1-800-hot-n-fun
- Pierrot
- FEARLESS
- Burn the Bridge
- UNFORGIVEN
- ANTIFRAGILE
- Crazier
- FEARNOT (Between you, me, and the lamppost)
- DIFFERENT
- Perfect Night
- No-Return (Into the Unknown)
- Amor Prohibido