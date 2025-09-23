Paul Anka en México: boletos, preventa y fecha del concierto en Auditorio Nacional

El cantante canadiense de 84 años de edad, Paul Anka estará de regreso en México con concierto en el Auditorio Nacional.

Paul Anka regresa a México con un show imperdible, a continuación todo lo que debes saber precio de boletos, preventa y fecha del concierto en el Auditorio Nacional:

Fecha: Martes 18 de noviembre 2025

Hora: 8:30 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Preventa Banamex: 25 de septiembre 2025 a las 11:00 de la mañana

Venta general y en taquillas del Auditorio Nacional: A partir del 26 de septiembre 2025 a las 11:00 am

Precio de boletos: Aún sin revelarse costo

Boletera: Ticketmaster

Una voz que marcó épocas, un concierto que marcará tu memoria ✨ ¡Paul Anka llega a México!#PreventaBanamex: 25 de septiembre.

Venta general a partir del 26 de septiembre. pic.twitter.com/mtzrYe8JTs — Ocesa Total (@ocesa_total) September 22, 2025

Paul Anka regresa a México en su gira A Man And His Music

El Auditorio Nacional será el recinto para el regreso de Paul Anka a México con su gira A Man And His Music.

Por lo que el astro canadiense Paul Anka prepara una noche inolvidable con lo mejor de su música desde los años 50’s con canciones icónicas de la historia tales como:

“Diana”

“Lonely Boy”

“Put Your Head on My Shoulder”

“You Are My Destiny”

Para los fans, la preventa de boletos para el concierto de Paul Anka en el Auditorio Nacional tendrá 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos.

Si deseas ir por tus boletos ya con la venta general, recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas son la Línea 7.