La Arena CDMX recibe esta noche de martes 23 de septiembre a la girl band surcoreana LE SSERAFIM en concierto.

Y si eres de los que irás a ver a LE SSERAFIM, prepárate con horario y hora en la qué termina el concierto en la Arena CDMX.

Horarios del concierto de LE SSERAFIM en Arena CDMX hoy 23 de septiembre

A continuación te damos horario y hora en la qué termina el concierto de LE SSERAFIM en Arena CDMX de hoy 23 de septiembre para que no te pierdas de nada del show musical en vivo:

Apertura de puertas 5:30 de la tarde

Hora del concierto: 7:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 28 temas en vivo

Duración: Se prevén 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 9:30 de la noche

LE SSERAFIM llega a México por primera vez con concierto hoy 23 de septiembre en la Arena CDMX

LE SSERAFIM, la girl band surcoreana de Source Music, filia de HYBE se presenta en concierto por primera vez en México.

Concierto en la Arena CDMX para esta noche del 23 de septiembre y que promete ser una noche especial para los FEARNOT (fandom) de LE SSERAFIM.

Recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.

Así que ya tienes todo lo que debes tener en cuenta, para disfrutar del concierto de LE SSERAFIM hoy 23 de septiembre en la Arena CDMX.