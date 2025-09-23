El 23 de septiembre será el primer concierto de GHOST en Palacio de los Deportes, uno de los más esperados de fin de año.

Si vas a ir al concierto de GHOST en Palacio de los Deportes, tal vez te preguntes del horario y a qué hora termina. Aquí te daremos toda la información.

¿A qué hora termina el concierto de GHOST en Palacio de los Deportes?

Vayamos por partes para ver a qué hora termina el concierto de GHOST en Palacio de los Deportes de este 23 de septiembre.

De acuerdo con Ticketmaster, el concierto de GHOST en Palacio de los Deportes durará un aproximado de dos horas, lo que significa que terminará alrededor de las 10:00 p.m.

Ghost (@thebandghost)

Reiteramos que la banda de Suecia es conocida por iniciar en punto sus presentaciones, además al no haber telonero no se presentarán “retrasos externos”.

Aún así, suponiendo que pasara algo extraordinario, el concierto terminaría a más tardar a las 10:30 p.m., que es una muy buena hora para regresar a casa.

El metro aún da servicio y hay varios medios de transporte todavía disponibles en los alrededores.

¿A qué hora empieza el concierto de GHOST en Palacio de los Deportes?

Definido lo anterior, también es conveniente saber a que hora empieza el concierto de GHOST en Palacio de los Deportes este 23 de septiembre.

El concierto de GHOST en Palacio de los Deportes del 23 de septiembre iniciará a las 8:00 p.m.

Dado que no se ha anunciado un telonero, eso significa que la presentación iniciará en punto de la hora indicada.

Hay que señalar que los suecos son conocidos por comenzar sus conciertos de manera puntual, con apenas un par de minutos de retraso.

La recomendación es que si no quieres perderte nada, llegues con tiempo al recinto, si te es posible.

También toma en cuenta que habrá tráfico en los alrededores del Palacio de los Deportes por el concierto.