Los días 23, 24, y 25 de septiembre tendremos el concierto de GHOST en Palacio de los Deportes, siendo de los más esperados de este año.

Si tienes boletos para el concierto de GHOST en Palacio de los Deportes en alguna de sus tres fechas, aquí te daremos todos los detalles al respecto.

Setlist del concierto de GHOST en Palacio de los Deportes

Comencemos por el setlist del concierto de GHOST en Palacio de los Deportes, el cual será el mismo que han manejado en fechas anteriores.

No se espera que haya variaciones en el setlist del concierto de GHOST en Palacio de los Deportes en alguna de sus tres fechas en México.

“Peacefield”

“Lachryma”

“Spirit”

“Per Aspera ad Inferi”

“Faith”

“Majesty”

“The Future Is a Foreign Land”

“Devil Church”

“Cirice”

“Darkness at the Heart of My Love”

“Satanized”

“Satan Prayer”

“Umbra”

“Year Zero”

“He Is”

“Rats”

“Kiss the Go-Goat”

“Mummy Dust”

“Monstrance Clock”

“Mary on a Cross”

“Dance Macabre”

“Square Hammer”

Ghost (GHOST IN 4K 'X' @GHOST_IN_4K)

Horarios del concierto de GHOST en Palacio de los Deportes

Los horarios del concierto de GHOST en Palacio de los Deportes variarán dependiendo el día.

A esta hora iniciará el concierto de GHOST en Palacio de los Deportes en cada una de sus fechas:

23 de septiembre a las 8:00 p.m.

24 de septiembre a las 9:00 p.m.

25 de septiembre a las 9:00 p.m.

Si bien no hay una hora exacta en la que terminarán, en Ticketmaster mencionan que cada presentación durará 2 horas.

Esto quiere decir que la hora aproximada en que terminarían los eventos sería la siguiente:

23 de septiembre a las 10:00 p.m.

24 de septiembre a las 11:00 p.m.

25 de septiembre a las 11:00 p.m.

Ghost (GHOST IN 4K 'X' @GHOST_IN_4K)

Telonero del concierto de GHOST en Palacio de los Deportes

Hasta el momento, no se ha anunciado que el concierto de GHOST en Palacio de los Deportes vaya a tener alguna banda abridora o telonero.

Dado que falta poco para el concierto de GHOST en Palacio de los Deportes, no es probable que se anuncie un grupo o telonero de último momento.

Esto quiere decir que los suecos iniciarán sus tres conciertos desde el primer minuto que se apaguen las luces del recinto.

Lo cual puede ser conveniente para los fans que van a ir, pues así no se consumirá el tiempo en otras bandas o artistas.