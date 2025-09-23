¿Listo para el concierto de Kendrick Lamar en el Estadio GNP Seguros el 23 de septiembre? Te damos el setlist, horario y teloneros.
El Grand National Tour de Kendrick Lamar -de 38 años de edad-hará escala en la ciudad para un concierto en CDMX.
Setlist para el concierto de Kendrick Lamar en Estadio GNP Seguros del 23 de septiembre
El posible setlist para el concierto de Kendrick Lamar en Estadio GNP Seguros del 23 de septiembre, es este:
- Wacced Out Murals
- Squabble Up
- King Kunta
- Element.
- TV Off
- 30 for 30
- Love Galore
- Broken Clocks
- The Weekend
- Euphoria
- Hey Now
- Reincarnated
- Humble.
- Backseat Freestyle
- Family Ties
- Swimming Pools
- Mask off
- Roddy Ricch
- M.A.A.D City
- Alright
- Not Like Us
- Like That
- LOVE
Horario para el concierto de Kendrick Lamar en Estadio GNP Seguros
Los horarios para el concierto de Kendrick Lamar en Estadio GNP Seguros del 23 de septiembre quedaron programados así:
- Hora de inicio: 9:00 de la noche
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Evento telonero: 7:45 a 8:30 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin del concierto: 11:00 de la noche
Toma en cuenta que la dirección del Estadio GNP Seguros es: Viad. Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México.
La mejor opción si bajas en transporte público es bajarte en la estación Velódromo, de la Línea 9 del Metro CDMX.
Teloneros para el concierto de Kendrick Lamar en Estadio GNP Seguros
Los teloneros para el concierto de Kendrick Lamar en Estadio GNP Seguros del 23 de septiembre son CA7RIEL & Paco Amoroso.
El dúo argentino de trap experimental hip-hop y electrónica de Buenos Aires, Argentina, pondrá el mejor ambiente previo a que Kendrick Lamar se presente.
Pese a la poca demanda de boletos que se presentó para el concierto de Kendrick Lamar, se espera que el rapero brinde un buen show a sus fans.