¿Listo para el concierto de Kendrick Lamar en el Estadio GNP Seguros el 23 de septiembre? Te damos el setlist, horario y teloneros.

El Grand National Tour de Kendrick Lamar -de 38 años de edad-hará escala en la ciudad para un concierto en CDMX.

Setlist para el concierto de Kendrick Lamar en Estadio GNP Seguros del 23 de septiembre

El posible setlist para el concierto de Kendrick Lamar en Estadio GNP Seguros del 23 de septiembre, es este:

Wacced Out Murals

Squabble Up

King Kunta

Element.

TV Off

30 for 30

Love Galore

Broken Clocks

The Weekend

Euphoria

Hey Now

Reincarnated

Humble.

Backseat Freestyle

Family Ties

Swimming Pools

Mask off

Roddy Ricch

M.A.A.D City

Alright

Not Like Us

Like That

LOVE

Kendrick Lamar (GREGORY SHAMUS / Getty Images via AFP)

Horario para el concierto de Kendrick Lamar en Estadio GNP Seguros

Los horarios para el concierto de Kendrick Lamar en Estadio GNP Seguros del 23 de septiembre quedaron programados así:

Hora de inicio: 9:00 de la noche

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Evento telonero: 7:45 a 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin del concierto: 11:00 de la noche

Toma en cuenta que la dirección del Estadio GNP Seguros es: Viad. Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México.

La mejor opción si bajas en transporte público es bajarte en la estación Velódromo, de la Línea 9 del Metro CDMX.

Teloneros para el concierto de Kendrick Lamar en Estadio GNP Seguros

Los teloneros para el concierto de Kendrick Lamar en Estadio GNP Seguros del 23 de septiembre son CA7RIEL & Paco Amoroso.

El dúo argentino de trap experimental hip-hop y electrónica de Buenos Aires, Argentina, pondrá el mejor ambiente previo a que Kendrick Lamar se presente.

Pese a la poca demanda de boletos que se presentó para el concierto de Kendrick Lamar, se espera que el rapero brinde un buen show a sus fans.